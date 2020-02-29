Semonchac

Семён Semonchac

 
29 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Художественные тексты, рерайтинг, копирайтинг, профессиональные SEO-продукты в кратчайшие сроки.

Доброго времени суток, уважаемый заказчик. 

Коротко о том, что я умею:

  • Написание SEO-ориентированных статей
  • Рерайт обычных текстов и их адаптация под поисковые машины
  • Информационно-публицистический копирайт
  • Написание художественных текстов
  • Написание обзоров
  • Создание и подготовка базисного текста для сайта
  • Перевод с английского на русский
  • Перевод с русского на английский
  • Представление и структурирование текстовой информации
  • Профессиональная работа в Microsoft Excel и Microsoft Access
  • Стандартный копирайт
  • Стандартный рерайт
  • Анализ текста
  • Редактура текста
На самом деле, я могу делать ВСЁ, что касается русского языка и литературы, и еще несколько десятков полезных дел, которые могут вас заинтересовать)