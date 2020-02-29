Художественные тексты, рерайтинг, копирайтинг, профессиональные SEO-продукты в кратчайшие сроки.
Доброго времени суток, уважаемый заказчик.
Коротко о том, что я умею:
- Написание SEO-ориентированных статей
- Рерайт обычных текстов и их адаптация под поисковые машины
- Информационно-публицистический копирайт
- Написание художественных текстов
- Написание обзоров
- Создание и подготовка базисного текста для сайта
- Перевод с английского на русский
- Перевод с русского на английский
- Представление и структурирование текстовой информации
- Профессиональная работа в Microsoft Excel и Microsoft Access
- Стандартный копирайт
- Стандартный рерайт
- Анализ текста
- Редактура текста
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