Художественные тексты, рерайтинг, копирайтинг, профессиональные SEO-продукты в кратчайшие сроки.

Доброго времени суток, уважаемый заказчик.

Коротко о том, что я умею:

Написание SEO-ориентированных статей

Рерайт обычных текстов и их адаптация под поисковые машины

Информационно-публицистический копирайт

Написание художественных текстов

Написание обзоров

Создание и подготовка базисного текста для сайта

Перевод с английского на русский

Перевод с русского на английский

Представление и структурирование текстовой информации

Профессиональная работа в Microsoft Excel и Microsoft Access

Стандартный копирайт

Стандартный рерайт

Анализ текста

Редактура текста

На самом деле, я могу делать ВСЁ, что касается русского языка и литературы, и еще несколько десятков полезных дел, которые могут вас заинтересовать)