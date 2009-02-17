Semonov

Сергей Семёнов Semonov

 
47 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад

E-mail [email protected]

Отзывы фрилансеров

HELL
45 лет
19 лет в сервисе
Была
14 лет назад
46 отзывов(-1)
$10
10 баллов
16 лет назад
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Спасибо Сергею за сотрудничество :) Было очень приятно общаться и получить такой теплый отзыв. Редко встретишь заказчиков, которые могут по-достоинству оценить подход к работе, особенно когда на малобюджетной или бесплатной основе.
Выражаю свою благодарность и признательность Елене. Почаще бы на нашем пути встречались хорошие люди, как Елена. Большое человеческое спасибо за ваши труды. И конечно же поздравление с наступающим праздником! Пусть радостью сегодня солнце светит, В тени оставив сноп больших тревог, И все цветы, какие есть на свете, Цветут сегодня пусть у Ваших ног. Мастер будь - велик, талантлив, юн; Настроенье будет - лишь весеннее, В сердце и в душе всегда - июнь!!!
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