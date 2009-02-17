Спасибо Сергею за сотрудничество :)
Было очень приятно общаться и получить такой теплый отзыв. Редко встретишь заказчиков, которые могут по-достоинству оценить подход к работе, особенно когда на малобюджетной или бесплатной основе.
Выражаю свою благодарность и признательность Елене.
Почаще бы на нашем пути встречались хорошие люди, как Елена.
Большое человеческое спасибо за ваши труды.
И конечно же поздравление с наступающим праздником!
Пусть радостью сегодня солнце светит,
В тени оставив сноп больших тревог,
И все цветы, какие есть на свете,
Цветут сегодня пусть у Ваших ног.
Мастер будь - велик, талантлив, юн;
Настроенье будет - лишь весеннее,
В сердце и в душе всегда - июнь!!!