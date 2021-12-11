Semy-merch

Здравствуйте, меня зовут Семён, я Wordpress разработчик!
1. Вы получите готовый лэндинг, начнёте принимать заявки клиентов и продавать свои продукты/услуги.
2. Я на связи большую часть времени суток, поэтому оперативно отвечаю на ваши сообщения в процессе работы.
3. Я постараюсь сделать все отлично с первого раза, но если вам что-то не понравится, я буду вносить правки, пока вы не скажете "Меня всё устраивает".
4. Я люблю работать "на отлично" с первого раза, поэтому всё записываю и ничего не забываю.
5. Если не успею в срок, вам скидка 20%, ибо время - ценный ресурс для предпринимателя.
6. Свяжитесь со мной и мы начнем сотрудничество.
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