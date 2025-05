Шалом! И добро пожаловать :) / Shalom! And welcome :)

Меня зовут Сеня и я дизайнер/иллюстратор. Хочешь крутые иллюстрации, рекламную продукцию или свой личный логотип/фирменный знак? Тогда ты по адресу! Выслушаю, пойму и всё сделаю!



My name is Senya, I'm a designer/illustrator. Want cool illustrations, promotional items, or your own personal logo/brand? Then you are at the right place! I will listen, understand and do everything!