Иллюстрации | Дизайн | 2D графика
Дизайнер-иллюстратор с опытом около 2х лет.
– Отрисовка растровых и векторных иллюстраций
– Разработка уникальных персонажей и стикеров
– Разработка логотипов и фирменного стиля
– Дизайн презентаций
– Монтаж видео
– 2D анимация
Опыт работы с:
– Adobe Photoshop
– Adobe Illustrator
– Adobe Premiere Pro
– Adobe After Effects
– Adobe Animate
– Figma
– Системой Jira
Хобби
Обожаю 2D мультфильмы и учусь их создавать.
Вдохновляюсь прослушиванием хорошей музыки, а также красотой природы)
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Портфолио
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