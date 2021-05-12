Иллюстрации | Дизайн | 2D графика

Дизайнер-иллюстратор с опытом около 2х лет.

– Отрисовка растровых и векторных иллюстраций

– Разработка уникальных персонажей и стикеров

– Разработка логотипов и фирменного стиля

– Дизайн презентаций

– Монтаж видео

– 2D анимация

Опыт работы с:

– Adobe Photoshop

– Adobe Illustrator

– Adobe Premiere Pro

– Adobe After Effects

– Adobe Animate

– Figma

– Системой Jira

Хобби

Обожаю 2D мультфильмы и учусь их создавать.

Вдохновляюсь прослушиванием хорошей музыки, а также красотой природы)