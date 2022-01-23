Транскрибирую аудио- и видеозаписи

Здравствуйте. Меня зовут Ольга, Я начинающий транскрибатор и предлагаю вам свои услуги по расшифровке аудио- и видеозаписей.

Высшее филологическое образование, грамотность, высокая скорость печати.

Мое резюме на сайте hh.ru: https://ekaterinburg.hh.ru/resume/f296cceaff07fe24460039ed1f474132555473

Мой Ватсап: 89326119962,

мой e-mail: [email protected].

Моя группа:https://vk.com/club210078731

Проживаю в г. Магнитогорске, работаю удаленно.

Буду рада сотрудничеству.