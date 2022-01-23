Транскрибирую аудио- и видеозаписи
Здравствуйте. Меня зовут Ольга, Я начинающий транскрибатор и предлагаю вам свои услуги по расшифровке аудио- и видеозаписей.
Высшее филологическое образование, грамотность, высокая скорость печати.
Мое резюме на сайте hh.ru: https://ekaterinburg.hh.ru/resume/f296cceaff07fe24460039ed1f474132555473
Мой Ватсап: 89326119962,
мой e-mail: [email protected].
Моя группа:https://vk.com/club210078731
Проживаю в г. Магнитогорске, работаю удаленно.
Буду рада сотрудничеству.
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