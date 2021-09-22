Senry_Moon

Илья Яковлев Senry_MoonSenry_Moon
Владею навыками создания анимированных и полностью адаптивных сайтов на платформе WebFlow, с последующим переносом сайта на WordPress (сайт можно редактировать: добавлять и изменять контент, изменять заголовки, изображения).
Разбираюсь в языках разметки HTML и CSS.
У меня есть портфолио из демонстративных «живых сайтов», дизайн и верстка которых разработаны мной:
- https://senrymoon.webflow.io
- https://senrimoon.webflow.io
- https://it-zio.webflow.io
- https://intery.webflow.io
- https://export-plus-ru.webflow.io
Сейчас прохожу курсы повышения квалификации от онлайн-школы «Нетология» по направлению «UX/UI дизайнер (middle)».
Умею работать с Figma, с графическими редакторами (Adobe Photoshop, Illustrator - изучал ретушь, обтравку, постобработку и рисование) и с текстовыми редакторами, а также с аудио-редакторами. Имею опыт работы c CMS WordPress, 1С: Битрикс, CMS Joomla, CMS Modx. Владею базовыми навыками копирайтера\рерайтера. Excel, Word, PowerPoint.
Имею высшее образование по специальности Бизнес-информатика (информационные технологии / бизнес-аналитика).
В свободное время изучаю ремесло 3D художника-скульптора, пишу музыку и занимаюсь макрофотографией.
Ответственен и внимателен к деталям.
Имею художественный вкус и чувство стиля.