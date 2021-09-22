Senry_Moon

Веб-дизайнер, WebFlow-верстальщик

Владею навыками создания анимированных и полностью адаптивных сайтов на платформе WebFlow, с последующим переносом сайта на WordPress (сайт можно редактировать: добавлять и изменять контент, изменять заголовки, изображения).

Разбираюсь в языках разметки HTML и CSS.

У меня есть портфолио из демонстративных «живых сайтов», дизайн и верстка которых разработаны мной:

Проходил курсы и занимался самообразованием: читал книги, практиковался, изучал основы SEO, основы продвижения, структуры сайтов, композицию и стилистику, создание сайтов, визиток и баннеров.

Сейчас прохожу курсы повышения квалификации от онлайн-школы «Нетология» по направлению «UX/UI дизайнер (middle)».

Умею работать с Figma, с графическими редакторами (Adobe Photoshop, Illustrator - изучал ретушь, обтравку, постобработку и рисование) и с текстовыми редакторами, а также с аудио-редакторами. Имею опыт работы c CMS WordPress, 1С: Битрикс, CMS Joomla, CMS Modx. Владею базовыми навыками копирайтера\рерайтера. Excel, Word, PowerPoint.

Имею высшее образование по специальности Бизнес-информатика (информационные технологии / бизнес-аналитика).

В свободное время изучаю ремесло 3D художника-скульптора, пишу музыку и занимаюсь макрофотографией.

Ответственен и внимателен к деталям.

Имею художественный вкус и чувство стиля.