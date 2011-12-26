ICQ: 165428318

Часть портфолио Вы можете посмотреть по этой ссылке: http://www.weblancer.net/users/Sentro/portfolio/

— Дизайн сайтов

— Качественная верстка

— Сайты под ключ

— Поддержка и ведение проектов

— Продвижение(Раскрутка) сайтов

>>> Возможна работа по безналу и через договор.