ICQ: 165428318
Часть портфолио Вы можете посмотреть по этой ссылке: http://www.weblancer.net/users/Sentro/portfolio/
— Дизайн сайтов
— Качественная верстка
— Сайты под ключ
— Поддержка и ведение проектов
— Продвижение(Раскрутка) сайтов
>>> Возможна работа по безналу и через договор.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Отопительное оборудование - 2167 просмотров
- МВФРИТ - 1196 просмотров
- Отопительное оборудование - 1158 просмотров
- Карты оплаты для Интернет провайдера "Ethernet-1"212 просмотров
- Визитки Style Line181 просмотр
- Без названия130 просмотров
- Центр медицинской косметологии147 просмотров
- Сайт по работе с игровыми валютами112 просмотров
- Ярко и стильно ;)120 просмотров
- Sentro - Создание сайтов116 просмотров
- Ремонт ноутбуков :)137 просмотров
- Дизайн интерьеров181 просмотр