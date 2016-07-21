Seo-Serg

Сергей Десятник Seo-Serg

 
34 годаУкраина/Киев
10 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад

Спектр услуг который я могу реализовать для Вас:

1) Комплексное продвижение сайтов.

    От подбора семантического ядра и внутренней оптимизации — до продвижения сайта в ТОП и увеличения поискового трафика.

    Бесплатно проконсультирую, отвечу на все вопросы по сайту и составлю предложение с подробным описанием проблем, методов их решения и путей достижения поставленных целей.

    Работа с бюджетами от 100 у.е. в месяц.

    Оплата: 50% в начале месяца — 50% в конце.

2) Внутренняя оптимизация сайта.

    Исправление ряд ошибок на сайте, после которых сайт будет лучше понятен поисковым системам и посещаемость увеличивается в 10-50% от показателя который был раньше.
3) Внешняя оптимизация сайта.

    Исправление ошибок внешней оптимизации (удаление некачественных ссылок и т.д).
    Наращивание правильный (белой) ссылочной массы которая положительно сыграет в пользу Вашего сайта.
    Брендинг сайта как улучшение позиций сайта и узнаваемости бренда под средством внешней оптимизации.
Skype: inyan.inyan

Email: [email protected];

Телефон +38 (063) 994-34-94

Семантическое ядро
Поисковые системы (SEO)
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