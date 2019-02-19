SeoRom

Сергей SeoRom

 
34 года
9 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Раскрутка сайтов в поисковых системах &#9742; 063-417-87-95 &#9993; [email protected] &#9416; romaniuksp

Опыт  работы:

1) Сбор семантического ядра

2) Внутренняя оптимизация сайта

3) Оптимизация Landing page

3) Продвижение сайта в поисковых системах Google/Yandex

4) Аудит сайта

Семантическое ядро:

  • Предварительное изучение тематики и конкурентов;
  • Подбор широкого семантического ядра;
  • Кластеризация семантического ядра по целевым страницам;
  • Написание мета-тегов
Цена: от 555 грн.

 Внутренняя оптимизация сайта:

1) Сбор семантического ядра;

2) OnPage страниц категорий:

  • Написание Title/Description;
  • Внутренняя перелинковка;
3) Техническая оптимизация сайта;

  • Настройка robots.txt;
  • Настройка sitemap;
  • Склейка 301-редиректом старых и новых страниц;
  • Оптимизация картинок;
  • Настройка ЧПУ урлов;
  • Разграничение тегами заголовки (h1-h6);
  • Позапросная проверка релевантных страниц сайта этим продвигаемым запросам, корректировка релевантности и логическое распределение продвигаемых запросов по сайту
  • Изменение структуры сайта (при необходимости)
  • Создание новых релевантных страниц под продвигаемые запросы (при необходимости)
  • Наличие ошибок. Проверка и нахождение на сайте пустых страниц, нерабочих/неиспользуемых форм
4) Работа с контентом сайта:

  • Аудит и проверка уникальности контента;
  • Постановка задачи копирайтеру;
Цена: от 2000 грн.

 Оптимизация landing-page

1) Сбор семантического ядра;

2) OnPage страниц категорий:

  • Написание Title/Description;
3) Техническая оптимизация сайта;

  • Настройка robots.txt;
  • Настройка sitemap;
  • Склейка 301-редиректом старых и новых страниц;
  • Оптимизация картинок;
  • Настройка ЧПУ урлов;
  • Разграничение тегами заголовки (h1-h6);
4) Работа с контентом сайта:

  • Аудит и проверка уникальности контента;
  • Постановка задачи копирайтеру;
Цена: от 555 грн.

 Продвижение сайта 

1) Написание статей для размещения на ресурсах;

2) Подбор площадок для размещения статей;

3) Размещение статей на площадках;

4) Анализ анкор-листа и ссылочной массы конкурентов;

5) Мониторинг и анализ позиций проекта;

Цена: от 2000 грн.