Раскрутка сайтов в поисковых системах ☎ 063-417-87-95 ✉ [email protected] Ⓢ romaniuksp
Опыт работы:
1) Сбор семантического ядра
2) Внутренняя оптимизация сайта
3) Оптимизация Landing page
3) Продвижение сайта в поисковых системах Google/Yandex
4) Аудит сайта
Семантическое ядро:
- Предварительное изучение тематики и конкурентов;
- Подбор широкого семантического ядра;
- Кластеризация семантического ядра по целевым страницам;
- Написание мета-тегов
Внутренняя оптимизация сайта:
1) Сбор семантического ядра;
2) OnPage страниц категорий:
- Написание Title/Description;
- Внутренняя перелинковка;
- Настройка robots.txt;
- Настройка sitemap;
- Склейка 301-редиректом старых и новых страниц;
- Оптимизация картинок;
- Настройка ЧПУ урлов;
- Разграничение тегами заголовки (h1-h6);
- Позапросная проверка релевантных страниц сайта этим продвигаемым запросам, корректировка релевантности и логическое распределение продвигаемых запросов по сайту
- Изменение структуры сайта (при необходимости)
- Создание новых релевантных страниц под продвигаемые запросы (при необходимости)
- Наличие ошибок. Проверка и нахождение на сайте пустых страниц, нерабочих/неиспользуемых форм
- Аудит и проверка уникальности контента;
- Постановка задачи копирайтеру;
Оптимизация landing-page
1) Сбор семантического ядра;
2) OnPage страниц категорий:
- Написание Title/Description;
- Настройка robots.txt;
- Настройка sitemap;
- Склейка 301-редиректом старых и новых страниц;
- Оптимизация картинок;
- Настройка ЧПУ урлов;
- Разграничение тегами заголовки (h1-h6);
- Аудит и проверка уникальности контента;
- Постановка задачи копирайтеру;
Продвижение сайта
1) Написание статей для размещения на ресурсах;
2) Подбор площадок для размещения статей;
3) Размещение статей на площадках;
4) Анализ анкор-листа и ссылочной массы конкурентов;
5) Мониторинг и анализ позиций проекта;
Цена: от 2000 грн.