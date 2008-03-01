ТОЛЬКО Разбирающимся в osCommerce. VAM edition!! Если vam oscommerce не знаете – просьба не отвечать! Требуется снять копию с демо версии магазина от Template Монстра. Картинки менять не надо. Товар вводить не надо. Копия с сайта, 3-4 страницы Планируем сделать ...
- Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Требуется снять копию с демо версии магазина от Template Монстра. Картинки менять не надо. Товар вводить не надо. пример такой: osc.template-help.com/osc_23860/index.php или такой osc.template-help.com/osc_24122/index.php Пишите ТОЛЬКО на ICQ 7338487Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $600
Требуется Link Manager с опытом работы для обмена ссылками. Обмен не тематический. Сайты для работы даем партиями по 10-30 штук. Все сайты "завязаны" на одну админку. Используем скрипт LinksPro Устанавливаемая ссылка сразу автоматически добавляется на ...Закрыт15 лет назад
- $500
Требуется Link Manager с опытом работы для обмена ссылками. Обмен не тематический. Сайты для работы даем партиями по 10-30 штук. Все сайты "завязаны" на одну админку. Используем скрипт LinksPro Устанавливаемая ссылка сразу автоматически добавляется на ...Закрыт15 лет назад
- $500
Требуется Link Manager с опытом работы для обмена ссылками. Обмен не тематический. Сайты для работы даем партиями по 10-30 штук. Все сайты "завязаны" на одну админку. Используем скрипт LinksPro Устанавливаемая ссылка сразу автоматически добавляется на ...Закрыт15 лет назад
- $600
Требуется Link Manager с опытом работы для обмена ссылками. Обмен не тематический. Сайты для работы даем партиями по 10-30 штук. Все сайты "завязаны" на одну админку. Используем скрипт LinksPro Устанавливаемая ссылка сразу автоматически добавляется на ...Закрыт16 лет назад
- $600
Нужен опытный Link Manager со своей базой сайтов для обмена ссылками. Обмен не тематический. Сайты для работы даем партиями по 10-30 штук. Все сайты "завязаны" на одну админку. Используем скрипт LinksPro Устанавливаемая ссылка сразу автоматически ...Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $500
Нужен опытный Link Manager со своей базой сайтов для обмена ссылками. Обмен не тематический. Сайты для работы даем партиями по 10-30 штук. Все сайты "завязаны" на одну админку. Используем скрипт LinksPro Устанавливаемая ссылка сразу автоматически ...Закрыт16 лет назад
- $500
Нужен опытный Link Manager со своей базой сайтов для обмена ссылками. Обмен не тематический. Сайты для работы даем партиями по 10-20 штук. Все сайты "завязаны" на одну админку. Используем скрипт LinksPro Устанавливаемая ссылка сразу автоматически ...Закрыт16 лет назад
- $250
Сайт с простым дизайном и структурой уже создан. Задача: переложить сайт на CMS , с переносом контента. 100% копирование материала. Ничего сложного, но всё должно быть сделано очень аккуратно. Систему управления могу предоставить либо можете использовать свою. Отвечу ...Системы управления (CMS)10 заявокЗакрыт16 лет назад
- $500
Нужен опытный Link Manager со своей базой сайтов для обмена ссылками. Обмен не тематический. Сайты для работы даем партиями по 10-20 штук. Все сайты "завязаны" на одну админку. Используем скрипт LinksPro Устанавливаемая ссылка сразу автоматически ...Закрыт16 лет назад
- $500
Нужен опытный Link Manager со своей базой сайтов для обмена ссылками. Обмен не тематический. Сайты для работы даем партиями по 10-30 штук. Все сайты "завязаны" на одну админку. Используем скрипт LinksPro ...Закрыт16 лет назад
- $500
Сайт с простым дизайном уже создан. Сайт статичный. Задача: переложить сайт на движок Koobi, с переносом контента. 100% копирование материала. Ничего сложного, но всё должно быть сделано очень аккуратно. Отвечу на все вопросы ТОЛЬКО по ICQ 7338487Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт16 лет назад
- $500
Нужен опытный Link Manager со своей базой сайтов для обмена ссылками. Обмен не тематический. Сайты для работы даем партиями по 10-30 штук. Все сайты "завязаны" на одну админку. Устанавливаемая ссылка сразу автоматически добавляется на все ...Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт16 лет назад
Здравствуйте! Необходим следующий скрипт: (скрипт предназначен для упрощения установки ссылок на сайты учавствующие в обмене ссылками) Есть некоторое количество сайтов (живут на хостинге поддерживающий PHP, базы данных нет) Не страницах этих сайтов я вставляю некий ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $500
Нужен опытный Link Manager. Обмен не тематический. Все сайты "завязаны" на одну админку. Автодобавление. Сайты для работы даем партиями по 15-30 штук. Работы много. Интересует долговременное сотрудничество. Формы оплаты любая. [email protected] ICQ 7338487 Спасибо!Поисковые системы (SEO)10 заявокЗакрыт16 лет назад
- $250
Требуется WEB Дизайнер для работы в Интернет студии (Москва). Можно удаленно. Задача: Согласно требованиям и пожеланиям заказчика отрисовать макет сайта. Макет должен быть нарисован в Photoshop в слоях. Верстка не требуется. Только рисунок. Пишите: [email protected] или ...Дизайн сайтов41 заявкаЗакрыт17 лет назад
- $500
Нужен опытный Link Manager со своей базой для обмена ссылок. Оплата 0.20 usd за не тематическую ссылку. Возможна оплата за 1 тИЦ Работы много. Интересует долговременное сотрудничество. Формы оплаты любая. Ответ ТОЛЬКО на почту. Спасибо!Закрыт18 лет назад