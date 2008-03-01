Seo_Ringo

Гость Seo_Ringo

 
46 летРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
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  • Установить шаблон для osCommerce

    ТОЛЬКО Разбирающимся в osCommerce. VAM edition!! Если vam oscommerce не знаете – просьба не отвечать! Требуется снять копию с демо версии магазина от Template Монстра. Картинки менять не надо. Товар вводить не надо. Копия с сайта, 3-4 страницы Планируем сделать ...

    Дизайн сайтов4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Разбирающимся в osCommerce. VAM edition

    Требуется снять копию с демо версии магазина от Template Монстра. Картинки менять не надо. Товар вводить не надо. пример такой: osc.template-help.com/osc_23860/index.php или такой osc.template-help.com/osc_24122/index.php Пишите ТОЛЬКО на ICQ 7338487

    Дизайн сайтов4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужен Link Manager– НЕ тематический обмен ссылками

    $600

    Требуется Link Manager с опытом работы для обмена ссылками. Обмен не тематический. Сайты для работы даем партиями по 10-30 штук. Все сайты "завязаны" на одну админку. Используем скрипт LinksPro Устанавливаемая ссылка сразу автоматически добавляется на ...

    Поисковые системы (SEO)нет заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Нужен Link Manager – НЕ тематический обмен ссылкам

    $500

    Требуется Link Manager с опытом работы для обмена ссылками. Обмен не тематический. Сайты для работы даем партиями по 10-30 штук. Все сайты "завязаны" на одну админку. Используем скрипт LinksPro Устанавливаемая ссылка сразу автоматически добавляется на ...

    Поисковые системы (SEO)2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Нужен Link Manager – НЕ тематический обмен ссылкам

    $500

    Требуется Link Manager с опытом работы для обмена ссылками. Обмен не тематический. Сайты для работы даем партиями по 10-30 штук. Все сайты "завязаны" на одну админку. Используем скрипт LinksPro Устанавливаемая ссылка сразу автоматически добавляется на ...

    Поисковые системы (SEO)1 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Нужен Link Manager – НЕ тематический обмен ссылкам

    $600

    Требуется Link Manager с опытом работы для обмена ссылками. Обмен не тематический. Сайты для работы даем партиями по 10-30 штук. Все сайты "завязаны" на одну админку. Используем скрипт LinksPro Устанавливаемая ссылка сразу автоматически добавляется на ...

    Поисковые системы (SEO)1 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • Линкменеджер (обмен не тематическими ссылками)

    $600

    Нужен опытный Link Manager со своей базой сайтов для обмена ссылками. Обмен не тематический. Сайты для работы даем партиями по 10-30 штук. Все сайты "завязаны" на одну админку. Используем скрипт LinksPro Устанавливаемая ссылка сразу автоматически ...

    Поисковые системы (SEO)3 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Нужен опытный Link Manager – НЕ тематический обмен

    $500

    Нужен опытный Link Manager со своей базой сайтов для обмена ссылками. Обмен не тематический. Сайты для работы даем партиями по 10-30 штук. Все сайты "завязаны" на одну админку. Используем скрипт LinksPro Устанавливаемая ссылка сразу автоматически ...

    Поисковые системы (SEO)нет заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Обмен ссылками - Link Manager

    $500

    Нужен опытный Link Manager со своей базой сайтов для обмена ссылками. Обмен не тематический. Сайты для работы даем партиями по 10-20 штук. Все сайты "завязаны" на одну админку. Используем скрипт LinksPro Устанавливаемая ссылка сразу автоматически ...

    Поисковые системы (SEO)1 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • Перенос готового сайта на CMS

    $250

    Сайт с простым дизайном и структурой уже создан. Задача: переложить сайт на CMS , с переносом контента. 100% копирование материала. Ничего сложного, но всё должно быть сделано очень аккуратно. Систему управления могу предоставить либо можете использовать свою. Отвечу ...

    Системы управления (CMS)10 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Нужен опытный Link Manager – не тематический обмен

    $500

    Нужен опытный Link Manager со своей базой сайтов для обмена ссылками. Обмен не тематический. Сайты для работы даем партиями по 10-20 штук. Все сайты "завязаны" на одну админку. Используем скрипт LinksPro Устанавливаемая ссылка сразу автоматически ...

    Поисковые системы (SEO)2 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Нужен опытный Link Manager - не тематический обмен

    $500

    Нужен опытный Link Manager со своей базой сайтов для обмена ссылками. Обмен не тематический. Сайты для работы даем партиями по 10-30 штук. Все сайты "завязаны" на одну админку. Используем скрипт LinksPro ...

    Поисковые системы (SEO)2 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Создание сайта

    $500

    Сайт с простым дизайном уже создан. Сайт статичный. Задача: переложить сайт на движок Koobi, с переносом контента. 100% копирование материала. Ничего сложного, но всё должно быть сделано очень аккуратно. Отвечу на все вопросы ТОЛЬКО по ICQ 7338487

    Системы управления (CMS)7 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Линк менеджер

    $500

    Нужен опытный Link Manager со своей базой сайтов для обмена ссылками. Обмен не тематический. Сайты для работы даем партиями по 10-30 штук. Все сайты "завязаны" на одну админку. Устанавливаемая ссылка сразу автоматически добавляется на все ...

    Поисковые системы (SEO)4 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Cкрипт для установки ссылок на сайты

    Здравствуйте! Необходим следующий скрипт: (скрипт предназначен для упрощения установки ссылок на сайты учавствующие в обмене ссылками) Есть некоторое количество сайтов (живут на хостинге поддерживающий PHP, базы данных нет) Не страницах этих сайтов я вставляю некий ...

    PHPJavascript
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Линкменеджер (обмен не тематическими ссылками)

    $500

    Нужен опытный Link Manager. Обмен не тематический. Все сайты "завязаны" на одну админку. Автодобавление. Сайты для работы даем партиями по 15-30 штук. Работы много. Интересует долговременное сотрудничество. Формы оплаты любая. [email protected] ICQ 7338487 Спасибо!

    Поисковые системы (SEO)10 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Отрисовать макет сайта

    $250

    Требуется WEB Дизайнер для работы в Интернет студии (Москва). Можно удаленно. Задача: Согласно требованиям и пожеланиям заказчика отрисовать макет сайта. Макет должен быть нарисован в Photoshop в слоях. Верстка не требуется. Только рисунок. Пишите: [email protected] или ...

    Дизайн сайтов41 заявка
    Закрыт
    17 лет назад

  • Link Manager

    $500

    Нужен опытный Link Manager со своей базой для обмена ссылок. Оплата 0.20 usd за не тематическую ссылку. Возможна оплата за 1 тИЦ Работы много. Интересует долговременное сотрудничество. Формы оплаты любая. Ответ ТОЛЬКО на почту. Спасибо!

    Поисковые системы (SEO)нет заявок
    Закрыт
    18 лет назад