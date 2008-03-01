Сайт с простым дизайном уже создан. Сайт статичный. Задача: переложить сайт на движок Koobi, с переносом контента. 100% копирование материала. Ничего сложного, но всё должно быть сделано очень аккуратно. Отвечу на все вопросы ТОЛЬКО по ICQ 7338487