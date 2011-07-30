Есть сайтик - там около 1100 постов требуется поднять посещаемость до 1000 человек в сутки за счет внутренней перелинковки т.е. сначала - посмотреть какое надо семантическое ядро потом под это ядро - сказать какие еще понаписать статьи и потом самое сложно ...