сайт заразили вирусами и теперь еще поставили редирект - zooexchange.ru сайт на смарти кто может вычистить вирусы и редиректы и перенести чистый сайт на сервер? редирект вы можете посмотреть на сайте - upakmir.ru и imcool.ru эти сайты на ...
- $100Веб-программирование1 исполнительЗакрыт12 лет назад
- $100
Требуется создать скрипт а также объяснить как его лучше защитить и научить пользоваться цель - простановка в создаваемые шаблоны вордпресс авторские права на шаблоны со ссылкой на сайт с которого они были взяты при удалении которой - ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад
- $200
Хотелось бы похожий на Pr-Cy.ru сервис, только с некоторыми изменениями основа уже положена http://royalnetwork.ru что требуется доделать сейчас 1. чтобы показывал слова - по которым сайт в топ яндекс и топ гугл как на cy-pr.com 2. подключить анализ контента ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $250
на сайте - topblogi.ru сломалась система обновления топа блогов требуется ее починить а также добавить на нее модуль вордпресс снизу который будет выглядеть как новости макет во вложении все новости будут на ВП надо сделать к ним карту сайта ...Завершен12 лет назад
- $50
У меня ломают уже 10-й раз сайт на wordpress - http://sciencemagic.ru раньше просто лили вирусы - сейчас вобще кикают весь сайт целиком нужен эксперт по wordpress - чтобы: 1. удалить все вирусы 2. замазать все возможные дыры ...Закрыт12 лет назад
- $250
http://turflot.ru Сайт на пхп 4, надо поставить новый макет - на главную страницу на внутренних - шапку от нового макета главной поменять. на главной настроить вывод новостей по рубрикам из админки все подпункты меню должны также всплывать флеша - пока ...HTML-верстка1 исполнительЗакрыт12 лет назад
- $23
Макет сделали но он отличается от задания. Надо точно сделать так как указано в макете на jpeg. Т.е. поправить готовый макет задание - чтобы была точная копия от JPEG-1 сделать надо сейчасЗавершен12 лет назад
- $10
Проблема такая на сайтах - wordpress - налепили ссылок в футер - а на некоторых еще и добавили троянов требуется помощь в устранении этих проблем и решение чтобы такие проблемы появлялись в будущем сначала надо сделать один ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $25
Требуется доделать каталог статей - а именно сделать в нем ссылки ЧПУЗакрыт12 лет назад
- $500
Есть сайтик - там около 1100 постов требуется поднять посещаемость до 1000 человек в сутки за счет внутренней перелинковки т.е. сначала - посмотреть какое надо семантическое ядро потом под это ядро - сказать какие еще понаписать статьи и потом самое сложно ...Поисковые системы (SEO)нет заявокЗакрыт12 лет назад
- $70
Есть сайт - http://scienceproject.ru для него есть макетик свежий - http://www.weblancer.net/users/White_bear/portfolio/1259036.html надо макет как бы переделать в шаблон + добавить плагины и карту сайта - в общем сделать : карту сайта обязательно также как там на sciencemagic.ru плагин - ...HTML-верстка2 исполнителяЗакрыт12 лет назад
- $50
Переделки и доделки сайта написанного на SmartyЗакрыт12 лет назад
- $35
Для сайта - http://scienceproject.ru сделать макетики красивые главной и внутренней страницы. В качестве базы того как должно выглядеть использовать - http://sciencemagic.ru по цветам и по деталькам детальки - иконки рубрик - обязательно однако - нужно чтобы сайт был больше похож ...Завершен12 лет назад
- $100
Есть сайт - http://scienceproject.ru надо сделать ему шаблончик - примерно такой как тут - http://webcommunity.ru/ только без мерской рекламы с красивой шапкой и вобще как то симпотично просто хорошенький шаблончик с превью всех категорий на главной и ...Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт12 лет назад
- $30
Надо сделать картинку красиво обезхянка - капуцин - тянется к короне корявый вариантик - в картинке он отражает примерно суть надо сделать в детальках красивенько с тонами, детальками, вобщем - это будет лого на визитках. поэтому должно быть красивенько пожалуйста порфолио ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $50
Есть сайт http://www.zooexchange.ru/ он написан на Smarty надо его немного причесать 1. Сделать возможность добавлять на него статьи из админки 2. Чтобы анонс статьи + thumb выводился на главной - а также на всех без исключения страницах сайта - в ...Завершен12 лет назад
- $50
Для сайта http://sciencemagic.ru/ был выполнен новый шаблон - который как Вы видите - коряво работает требуется сделать авторесайз первой картинки из поста и вывод ее вверху красиво, обновление списка новостей вверху 5 штук - тоже не пашет, ...Завершен12 лет назад
- $1700
Требуется создать портал на подобие newsland.ru функционал такой же, возможно чуть побольше элементов в структуре. интересует сумма и принципиальная возможность , поэтому можете указывать свои предложения в заявках если есть опыт разработки подобных порталов пожалуйста указывайте также возможна ...Веб-программирование10 заявокЗакрыт13 лет назад
- $20
Требуется сделать сателлит - сайт на WordPress Пример - http://теплоходпоэттукай.рф/ заказ 1 штукаЗакрыт13 лет назад
- $5
Требуется сделать банер на флеш Просто смена картинок и текст + конечно как то красиво Размеры 180*240 и немного побольше (если нужны примеры, пишите в ЛС скину страницу где много банеров которые надо будет делать) требуется несколько таких ...Баннеры1 исполнительЗакрыт13 лет назад