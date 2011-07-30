Seoaces

Евгений Seoaces

 
43 годаРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Помощь в избавлении от вирусов

    $100

    сайт заразили вирусами и теперь еще поставили редирект - zooexchange.ru сайт на смарти кто может вычистить вирусы и редиректы и перенести чистый сайт на сервер? редирект вы можете посмотреть на сайте - upakmir.ru и imcool.ru эти сайты на ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Скрипт авторских прав для шаблонов WP

    $100

    Требуется создать скрипт а также объяснить как его лучше защитить и научить пользоваться цель - простановка в создаваемые шаблоны вордпресс авторские права на шаблоны со ссылкой на сайт с которого они были взяты при удалении которой - ...

    WordPress
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Оценка параметров сайтов

    $200

    Хотелось бы похожий на Pr-Cy.ru сервис, только с некоторыми изменениями основа уже положена http://royalnetwork.ru что требуется доделать сейчас 1. чтобы показывал слова - по которым сайт в топ яндекс и топ гугл как на cy-pr.com 2. подключить анализ контента ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Доделать сайт

    $250

    на сайте - topblogi.ru сломалась система обновления топа блогов требуется ее починить а также добавить на нее модуль вордпресс снизу который будет выглядеть как новости макет во вложении все новости будут на ВП надо сделать к ним карту сайта ...

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Задачи для эксперта по Wordpress

    $50

    У меня ломают уже 10-й раз сайт на wordpress - http://sciencemagic.ru раньше просто лили вирусы - сейчас вобще кикают весь сайт целиком нужен эксперт по wordpress - чтобы: 1. удалить все вирусы 2. замазать все возможные дыры ...

    WordPressСайт на WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сверстать макет + детали

    $250

    http://turflot.ru Сайт на пхп 4, надо поставить новый макет - на главную страницу на внутренних - шапку от нового макета главной поменять. на главной настроить вывод новостей по рубрикам из админки все подпункты меню должны также всплывать флеша - пока ...

    PHP
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Доделать макет PSD

    $23

    Макет сделали но он отличается от задания. Надо точно сделать так как указано в макете на jpeg. Т.е. поправить готовый макет задание - чтобы была точная копия от JPEG-1 сделать надо сейчас

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Убрать вирусы и скрытые ссылки с сайта

    $10

    Проблема такая на сайтах - wordpress - налепили ссылок в футер - а на некоторых еще и добавили троянов требуется помощь в устранении этих проблем и решение чтобы такие проблемы появлялись в будущем сначала надо сделать один ...

    WordPress
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Перелинковка сайта

    $500

    Есть сайтик - там около 1100 постов требуется поднять посещаемость до 1000 человек в сутки за счет внутренней перелинковки т.е. сначала - посмотреть какое надо семантическое ядро потом под это ядро - сказать какие еще понаписать статьи и потом самое сложно ...

    Поисковые системы (SEO)нет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Верстка + программирование Wordpress

    $70

    Есть сайт - http://scienceproject.ru для него есть макетик свежий - http://www.weblancer.net/users/White_bear/portfolio/1259036.html надо макет как бы переделать в шаблон + добавить плагины и карту сайта - в общем сделать : карту сайта обязательно также как там на sciencemagic.ru плагин - ...

    WordPressHTMLCSSВерстка под WordPress
    HTML-верстка2 исполнителя
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сделать макетик

    $35

    Для сайта - http://scienceproject.ru сделать макетики красивые главной и внутренней страницы. В качестве базы того как должно выглядеть использовать - http://sciencemagic.ru по цветам и по деталькам детальки - иконки рубрик - обязательно однако - нужно чтобы сайт был больше похож ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Дизайн + верстка WordPress

    $100

    Есть сайт - http://scienceproject.ru надо сделать ему шаблончик - примерно такой как тут - http://webcommunity.ru/ только без мерской рекламы с красивой шапкой и вобще как то симпотично просто хорошенький шаблончик с превью всех категорий на главной и ...

    WordPress
    Дизайн сайтов5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Рисуночек сделать красивый

    $30

    Надо сделать картинку красиво обезхянка - капуцин - тянется к короне корявый вариантик - в картинке он отражает примерно суть надо сделать в детальках красивенько с тонами, детальками, вобщем - это будет лого на визитках. поэтому должно быть красивенько пожалуйста порфолио ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Доработка сайта на Smarty

    $50

    Есть сайт http://www.zooexchange.ru/ он написан на Smarty надо его немного причесать 1. Сделать возможность добавлять на него статьи из админки 2. Чтобы анонс статьи + thumb выводился на главной - а также на всех без исключения страницах сайта - в ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Доработка сайта на WordPress

    $50

    Для сайта http://sciencemagic.ru/ был выполнен новый шаблон - который как Вы видите - коряво работает требуется сделать авторесайз первой картинки из поста и вывод ее вверху красиво, обновление списка новостей вверху 5 штук - тоже не пашет, ...

    WordPressСайт на WordPressДоработка сайта на WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Создать портал типа Newsland

    $1700

    Требуется создать портал на подобие newsland.ru функционал такой же, возможно чуть побольше элементов в структуре. интересует сумма и принципиальная возможность , поэтому можете указывать свои предложения в заявках если есть опыт разработки подобных порталов пожалуйста указывайте также возможна ...

    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Баннер на Flash

    $5

    Требуется сделать банер на флеш Просто смена картинок и текст + конечно как то красиво Размеры 180*240 и немного побольше (если нужны примеры, пишите в ЛС скину страницу где много банеров которые надо будет делать) требуется несколько таких ...

    Flash
    Баннеры1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад
  • Показать больше заказов
Отзывы фрилансеров
myckyc
Иван 
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$50
10 баллов
8 лет назад
Оформить группу в контакте
ок
Спасибо за отличную группу В контакте, Очень понравилось!
Ответный отзыв
alex_lazarev
Александр 
34 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$150
10 баллов
9 лет назад
Доделать сайт
Хороший клиент, с которым было очень приятно сотрудничать. Рекомендую!
Большое спасибо все вышло еще круче чем я того хотел )
Ответный отзыв
lagutin
34 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
месяц назад
$23
10 баллов
12 лет назад
Доделать макет PSD
Отличный заказчик! Евгений предоставил подробное ТЗ, что в последствие привело к положительному результату. А самое главное это вежливое общение и моментальная оплата. Желаю удачи и надеюсь на продолжение сотрудничества.
Merci за работу!
Ответный отзыв
White_bear
Анастасия 
33 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$37
10 баллов
12 лет назад
Сделать макетик
Хороший заказчик, своевременная оплата, приятное общение, сотрудничеством довольна =) рекомендую
Большое спасибо за хорошенький макетик с прорисованными элементами :)
Ответный отзыв
veresen
Вера 
46 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
$22
10 баллов
12 лет назад
Рисуночек сделать красивый
Не секрет, как много значат для фрилансера личные и профессиональные качества заказчика. Евгений- это профессионал с большой буквы, и к тому же человек ( что большая редкость), обладающий даром - заряжать позитивной творческой энергией. Спасибо большое за интересное. приятное сотрудничество. Рекомендую всем!
Просто удивительная по красоте работа ) большое спасибо, надеюсь еще посотрудничать.
Ответный отзыв