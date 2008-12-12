Seomag

Игорь Машкин Seomag

 
41 годУкраина
15 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
Katalena
42 годаКамбоджа
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
$200
10 баллов
14 лет назад
Персональный проект для katalena
Очень приятное сотрудничество с Игорем - всегда четкое задание и моментальная оплата работы.
Спасибо за сотрудничество!
Ответный отзыв