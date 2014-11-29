Seoschoolua

Друзья! Ведущий украинский специализированный центр, который проводит обучение по продвижению сайтов, раскрутке в социальных сетях а также "Яндекс.Директу" и Google Adwords, приглашает на индивидуальное обучение всех желающих.
Наши ключевые услуги: обучение SEO и комплексное продвижение сайтов в поисковых системах Google.
Кстати, все занятия проходят исключительно в индивидуальном формате. Проводим, как корпоративные тренинги для компаний, так и выездные семинары для учебных заведений.
Если Вы заказываете обучение, оно будет состоять из следующих основных этапов:
1. Внутренняя оптимизация сайта (подбор ключевых фраз, их расстановка, оптимизация).
2. Начало продвижения сайта (изучаем бесплатные инструменты, а также платные, такие как закупка ссылок временных/вечных и т.д.).
3. Продвижение web-сайта в социальных сетях (продвижение групп, сообществ и их регулярное обновление).
Вы можете записаться на первое пробное занятие и уже на его основе принять решение. Подать заявку можно на сайте http://www.seoschool.com.ua/