Seoschoolua

Проводим индивидуальные курсы по продвижению сайтов онлайн от Seoschool.Com.Ua

Друзья! Ведущий украинский специализированный центр, который проводит обучение по продвижению сайтов, раскрутке в социальных сетях а также "Яндекс.Директу" и Google Adwords, приглашает на индивидуальное обучение всех желающих.

Наши ключевые услуги: обучение SEO и комплексное продвижение сайтов в поисковых системах Google.

Кстати, все занятия проходят исключительно в индивидуальном формате. Проводим, как корпоративные тренинги для компаний, так и выездные семинары для учебных заведений.

Если Вы заказываете обучение, оно будет состоять из следующих основных этапов:

1. Внутренняя оптимизация сайта (подбор ключевых фраз, их расстановка, оптимизация).

2. Начало продвижения сайта (изучаем бесплатные инструменты, а также платные, такие как закупка ссылок временных/вечных и т.д.).

3. Продвижение web-сайта в социальных сетях (продвижение групп, сообществ и их регулярное обновление).

Вы можете записаться на первое пробное занятие и уже на его основе принять решение. Подать заявку можно на сайте http://www.seoschool.com.ua/