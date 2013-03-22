Продвижение сайтов

Здравствуйте.

Меня зовут Светлана Фомина, я представляю компанию Ниазида. Наша специализация - реклама в интернете, в том числе - поисковая оптимизация. Большой опыт продвижения сайтов в поисковых системах: в Яндексе - 9 лет (с 2004 года), в Google - 5 лет (с 2008 года).

За 9 лет работы мы продвинули более 140 сайтов для 100 клиентов. Клиенты, работающие с нашей компанией расположены здесь - http://niazida.ru/company/clients/. В штате 3 специалиста по поисковой оптимизации и 2 копирайтера.

Принципы поисковой оптимизации мы понимаем очень хорошо - мы разработали и активно используем в своей работе онлайн анализатор сайта http://seo-informator.ru/ - его публичная часть немного ограничена, мы же внутри компании используем его на 100%. Основной принцип работы - не просто продвинуть сайт внешними факторами, а "вырастить" его изнутри - сделать так, чтобы сайт на самом деле был самым релевантным по запросам пользователей, и как результат стал на первом месте. Именно благодаря применению такого подхода, сайты наших клиентов не выпадают из-за обновлений алгоритмов поисковых систем, а стабильно занимают первые места.

Стоимость продвижения зависит от количества ключевых фраз и составляет от 5 000 до 45 000 рублей в месяц. Эти суммы уже включает в себя все необходимые работы, копирайтинг и ссылочный бюджет. Подробнее о стоимости наших услуг вы можете посмотреть на сайте http://niazida.ru/services/seo/cost/.

Особо хочу отметить следующие проекты:

- Медицинский центр Даная - 24 из 25 фраз в ТОП-10 (19 из них в ТОП-3)

- Юридическое бюро Аксиома - 24 из 25 фраз в ТОП-10 (17 из них в ТОП-3)

- Международная строительная компания Ramirent - 100 из 110 фраз в ТОП-10 (84 из них в ТОП-3)

Это всё высококонкурентые сферы по которым нам удалось добиться восхитительных результатов.

По запросу мы предоставляем контактную информацию наших клиентов (по предварительной договоренности с ними), чтобы вы могли убедиться в качестве наших услуг их первых уст.

Оплата возможна любым способом, при оплате по безналу стоимость наших услуг уже включает в себя НДС.

Если есть вопросы - задавайте, с радостью отвечу. Скайп - svetlana_q. Центральный офис компании расположен в Санкт-Петербурге, но это не мешает нам успешно работать со многими клиентами из Москвы. Работать с нами очень легко и комфортно.