SerMarick

Олег Медведев SerMarick

 
40 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад
Сделаю быстро и качественно! Останетесь довольны

В 2007 году закончил Харьковский национальный университет радиоэлектроники.

Имею широкие знания по специальности.

Опыт выполнения технических переводов с английского на русский языки:

1. Часть договора: Chhattusgarh state electricity board - договор на строительство электростанции.

2. Руководство пользователя: Частотно-регулируемый электропривод переменного тока среднего напряжения.

Отзывы заказчиков

vlad2111
47 лет
16 лет в сервисе
Была
16 лет назад
34 отзыва
$10
10 баллов
16 лет назад
Реферат история страхования (срочно)
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!