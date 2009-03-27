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В 2007 году закончил Харьковский национальный университет радиоэлектроники.
Имею широкие знания по специальности.
Опыт выполнения технических переводов с английского на русский языки:
1. Часть договора: Chhattusgarh state electricity board - договор на строительство электростанции.
2. Руководство пользователя: Частотно-регулируемый электропривод переменного тока среднего напряжения.
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
16 лет назад
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