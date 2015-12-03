Услуги в области Human Resourses и Learning & Development
Имею успешный опыт работы в FMCG более 20лет. В области HR более 10 лет. Осуществляю помощь и консультации и крупным организациям, малому бизнесу и предпринимателям в областях:
- Повышение производительности отдельных рабочих групп, подразделений и организации в целом
(Performance Consulting).
- Построение системы привлечения и отбора персонала на предприятии (Recruitment Consulting).
- Разработка, организация и проведение центров профессионально оценки и развития персонала (Professional
- Разработка, организация и проведение обучающих программ для персонала и программ развития специалистов на рабочем месте (Professional Learning & Development Consulting).
- Проведение персональных тренингов повышения личной эффективности ведущих специалистов и ТОП руководителей
Assessment and Development Personal Consulting).
(Coaching).
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