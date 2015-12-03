SerShik

Сергей SerShik

 
54 годаРоссия/Санкт-Петербург
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Услуги в области Human Resourses и Learning & Development

Имею успешный опыт работы в FMCG более 20лет. В области HR более 10 лет. Осуществляю помощь и консультации и крупным организациям, малому бизнесу и предпринимателям в областях:

  • Повышение производительности отдельных рабочих групп, подразделений и организации в целом

    (Performance Consulting).

  • Построение системы привлечения и отбора персонала на предприятии (Recruitment Consulting).
  • Разработка, организация и проведение центров профессионально оценки и развития персонала (Professional

    • Assessment and Development Personal Consulting).

  • Разработка, организация и проведение обучающих программ для персонала и программ развития специалистов на рабочем месте (Professional Learning & Development Consulting).
  • Проведение персональных тренингов повышения личной эффективности ведущих специалистов и ТОП руководителей

    • (Coaching).