Нужно быстро сделать сайт (6 страниц), дизайн элементарный есть, просто порезать и собрать. Цена и сроки. Желательно воткнуть форум, (но не обязательно)
- HTML-верстка10 заявокЗакрыт18 лет назад
Под готовый дизайн необходимо создать портал, похожий на проект www.tattooz.net Функциональная нагрузка: Регистрация пользователей по нескольким категориям, закрытый форум для одной категории пользователей, общий форум для всех. Добавление фотографий в галлерею по категориям каждому пользователю, и ...Сайты «под ключ»30 заявокЗакрыт18 лет назад
Нужно поднять сайт по одному - двум запросам на первые места в Яндексе. Запросы: татуировки, пирсинг Сайт для продвижения: www.tattu.ru Интересует цена и сроки.Поисковые системы (SEO)13 заявокЗакрыт18 лет назад
Нужно сделать редизайн двух сайтов: www.personalplus.ru www.personal-plus.ru Дизайн есть, требуется только собрать. Дизайн макет предоставим в формате JPG или PSD (кому как удобнее) Интересует цена вопроса и минимальные сроки исполнения.Дизайн сайтов25 заявокЗакрыт18 лет назад