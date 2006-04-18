Serafim

Гость Serafim

 
NaN лет
18 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Простой сайт (6 страниц)

    Нужно быстро сделать сайт (6 страниц), дизайн элементарный есть, просто порезать и собрать. Цена и сроки. Желательно воткнуть форум, (но не обязательно)

    HTML-верстка10 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Создание портала

    Под готовый дизайн необходимо создать портал, похожий на проект www.tattooz.net Функциональная нагрузка: Регистрация пользователей по нескольким категориям, закрытый форум для одной категории пользователей, общий форум для всех. Добавление фотографий в галлерею по категориям каждому пользователю, и ...

    Сайты «под ключ»30 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Редизайн

    Нужно сделать редизайн двух сайтов: www.personalplus.ru www.personal-plus.ru Дизайн есть, требуется только собрать. Дизайн макет предоставим в формате JPG или PSD (кому как удобнее) Интересует цена вопроса и минимальные сроки исполнения.

    Дизайн сайтов25 заявок
    Закрыт
    18 лет назад