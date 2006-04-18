Под готовый дизайн необходимо создать портал, похожий на проект www.tattooz.net Функциональная нагрузка: Регистрация пользователей по нескольким категориям, закрытый форум для одной категории пользователей, общий форум для всех. Добавление фотографий в галлерею по категориям каждому пользователю, и ...