Графический дизайн и иллюстрация

Всем привет!

Делаю качественно и в срок, с учетом пожеланий и нужд заказчика! Быстро нахожу общий язык, понимаю и слышу клиента.

Услуги

Верстка полиграфии

Реклама

Дизайн сайтов (Photoshop)

Иллюстрация

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

Adobe InDesign

Работаю с Пн-Пт, с 11:00-21:00. На связи всегда

Построение работы

Обсуждаем от и до, что бы наверняка, пробуем, ищем референсы и согласовываем (каждый обладает своим взглядом и вкусом).

Делаем заказ! При полном конекте, сразу приступаем к работе. (Правки по необходимости, бесплатны)

Предоставляю все материалы.

Работа до полного утверждения

Предоплата в размере 50%

Начинать диалог лучше, здесь, на weblancer.

После согласования - на протяжении заказ и последующих, можем вести диалог через:

Перевод на карту

ЮMoney (ЯндексДеньги)