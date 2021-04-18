SerafimaR

Серафима SerafimaR

 
27 лет
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Графический дизайн и иллюстрация

Всем привет!

Делаю качественно и в срок, с учетом пожеланий и нужд заказчика! Быстро нахожу общий язык, понимаю и слышу клиента.

Услуги

  • Верстка полиграфии
  • Реклама
  • Дизайн сайтов (Photoshop)
  • Иллюстрация
Работаю в:

  • Adobe Photoshop
  • Adobe Illustrator
  • Adobe InDesign
Время работы:

Работаю с Пн-Пт, с 11:00-21:00. На связи всегда

Построение работы

  • Обсуждаем от и до, что бы наверняка, пробуем, ищем референсы и согласовываем (каждый обладает своим взглядом и вкусом).
  • Делаем заказ! При полном конекте, сразу приступаем к работе. (Правки по необходимости, бесплатны)
  • Предоставляю все материалы.
  • Работа до полного утверждения
  • Предоплата в размере 50%
Наше Общение

Начинать диалог лучше, здесь, на weblancer.

После согласования - на протяжении заказ и последующих, можем вести диалог через:

Способы оплаты

Перевод на карту

ЮMoney (ЯндексДеньги)