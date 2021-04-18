Графический дизайн и иллюстрация
Всем привет!
Делаю качественно и в срок, с учетом пожеланий и нужд заказчика! Быстро нахожу общий язык, понимаю и слышу клиента.
Услуги
- Верстка полиграфии
- Реклама
- Дизайн сайтов (Photoshop)
- Иллюстрация
- Adobe Photoshop
- Adobe Illustrator
- Adobe InDesign
Работаю с Пн-Пт, с 11:00-21:00. На связи всегда
Построение работы
- Обсуждаем от и до, что бы наверняка, пробуем, ищем референсы и согласовываем (каждый обладает своим взглядом и вкусом).
- Делаем заказ! При полном конекте, сразу приступаем к работе. (Правки по необходимости, бесплатны)
- Предоставляю все материалы.
- Работа до полного утверждения
- Предоплата в размере 50%
Начинать диалог лучше, здесь, на weblancer.
После согласования - на протяжении заказ и последующих, можем вести диалог через:
- WhatsApp +7-911-164-28-28
- Почта [email protected]
Перевод на карту
ЮMoney (ЯндексДеньги)
Действие аккаунта приостановлено!