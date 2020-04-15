SerafitaValentia

Верстка бумажных и электронных кни

Здравствуйте! Меня зовут Елена и я работаю в сфере полиграфического дизайна.

Владею программами Adobe Indesign, Adobe Photoshop, CorelDraw. Имею опыт работы в издательском деле 2,5 года - занимаюсь версткой бумажных изданий в программе Adobe Indesign. Имею диплом по специальности "Издательское дело и полиграфия.

Также знаю html и css, имею опыт работы с электронными изданиями и могу создать электронный вариант вашей книги в формате epub, mobi, azw. Имею базовые знания JavaScript.