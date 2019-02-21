Serebrinskaya555

Бренд-буки и планировки магазинов

Разрабатываю фирменный стиль и бренд бук для магазинов. Логотип, слоган, фирменные цвета, внутренний дизайн, 3Д визуализации. Проектирование магазинов, расстановка оборудования, размещение категорий товаров согласно распределению долей продаж и дохода, товарного соседства и формата сети. Форматы - гипермаркет, супермаркет, минимаркет, дрогерры и так далее. Более 10 лет опыта работы и более 2 000 сделанных планов магазинов. Разработаны бренд буки для 3 национальных сетей в Украине и Казахстане. Помощь в воплощении дизайна в жизнь!