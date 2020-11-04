Serebro_999

Новичок

Я -мама в декрете. Занимаюсь репетиторством английским языком с детьми с 4 лет с 2016 – по настоящее время. Люблю проводить время с сыном. Читать, играть и творить поделки , как на русском , так и на английском.

Закончила институт по специальности Переводчик.

Есть опыт в рекламе Instagram, Vk, Avito и другие сайты.

Также составление различных текстов.

Имею опыт работы с ПК и стандартными программами( Word, Exicel, Adobe Acrobat Pro и другие )

Прошла курсы "Успешный фрилансер".

Готова дальше учиться и развиваться.