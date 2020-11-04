Serebro_999

Новичок
Я -мама в декрете. Занимаюсь репетиторством английским языком с детьми с 4 лет с 2016 – по настоящее время. Люблю проводить время с сыном. Читать, играть и творить поделки , как на русском , так и на английском.
Закончила институт по специальности Переводчик.
Есть опыт в рекламе Instagram, Vk, Avito и другие сайты.
Также составление различных текстов.
Имею опыт работы с ПК и стандартными программами( Word, Exicel, Adobe Acrobat Pro и другие )
Прошла курсы "Успешный фрилансер".
Готова дальше учиться и развиваться.
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