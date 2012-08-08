SeregaShad

Опыт работы:

08.08-12.08 ОАО «Ювелиры Урала»

Должность: Инженер-программист 3-ей категории

Обязанности: Информационное и техническое обслуживание

парка ПК организации.

04.09-03.10 ЗАО «Инфо-Контент»

Должность: Оператор call-центра

Обязанности: Консультирование абонентов по работе,

настройке Интернета, а так же настройка ADSL модемов.

06.10-10.10 ЗАО «Цезарь-Сателлит»

Должность: Оператор ДЦ

Обязанности: Обзвон абонентов по тревожным сигналам, выяеснение причин срабатывания спутниковой охранной сигнализации.

Профессиональные навыки:

Опытный пользователь ПК

Знание программ: MS Word, MS Excel, MS Access, Photoshop, Outlook Express, БиллМастер, HP Service Manager.

Свободная работа с Интернет