SeregaShad

Опыт работы:
08.08-12.08 ОАО «Ювелиры Урала»
Должность: Инженер-программист 3-ей категории
Обязанности: Информационное и техническое обслуживание
парка ПК организации.
04.09-03.10 ЗАО «Инфо-Контент»
Должность: Оператор call-центра
Обязанности: Консультирование абонентов по работе,
настройке Интернета, а так же настройка ADSL модемов.
06.10-10.10 ЗАО «Цезарь-Сателлит»
Должность: Оператор ДЦ
Обязанности: Обзвон абонентов по тревожным сигналам, выяеснение причин срабатывания спутниковой охранной сигнализации.
Профессиональные навыки:
Опытный пользователь ПК
Знание программ: MS Word, MS Excel, MS Access, Photoshop, Outlook Express, БиллМастер, HP Service Manager.
Свободная работа с Интернет