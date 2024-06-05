Дизайнер веб и полиграфия
Дизайн веб и полиграфия, работа с фотографиями.
У меня вы можете заказать практические любые задачи по фотообработке -
ретушь, замена фона, кадрирование, свето и цветокоррекция, коллажи,
изменение цвета объектов, удаление водяных знаков и пр.
По дизайну - баннера для сайта, соц.сетей (обложки, посты, аватарки),
наборы баннеров для контекстной рекламы Google AdWords (Гугл Адвордс) и
Яндекс Директ.
Баннера изготавливаются как статические, так и анимационные.
Большой стаж работы и опыт житейский!.. ))
Мои профили на других фриланс-площадках:
https://freelancehunt.com/freelancer/SSSR.html?r=0yYZY (~1200 выполненных проектов и отзывов)
https://kwork.ru/user/serg_sssr?ref=64575 (~680 выполненных проектов и отзывов)
Портфолио
- GIF-banner для контекстной рекламы123 просмотра
- Gif баннер121 просмотр
- Макет баннера для соцсетей119 просмотров
- Баннер - ставки на спорт128 просмотров
- Баннера для контекстной рекламы Яндекса и Гугла96 просмотров
- Баннер для Instagram79 просмотров
- Баннер для соцсетей81 просмотр
- Баннера для сайта batterylux.ua78 просмотров
- Баннера для сайта rusbor.ru81 просмотр
- Яйцеголовый338 просмотров
- Фотомонтаж160 просмотров
- Обработка ювелирных изделий330 просмотров