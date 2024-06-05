Дизайнер веб и полиграфия

Дизайн веб и полиграфия, работа с фотографиями.

У меня вы можете заказать практические любые задачи по фотообработке -

ретушь, замена фона, кадрирование, свето и цветокоррекция, коллажи,

изменение цвета объектов, удаление водяных знаков и пр.

По дизайну - баннера для сайта, соц.сетей (обложки, посты, аватарки),

наборы баннеров для контекстной рекламы Google AdWords (Гугл Адвордс) и

Яндекс Директ.

Баннера изготавливаются как статические, так и анимационные.

Большой стаж работы и опыт житейский!.. ))

Мои профили на других фриланс-площадках:

https://freelancehunt.com/freelancer/SSSR.html?r=0yYZY (~1200 выполненных проектов и отзывов)

https://kwork.ru/user/serg_sssr?ref=64575 (~680 выполненных проектов и отзывов)