SereginYroslav

Ярослав Серегин SereginYroslav

 
23 годаРоссия/Красноярск
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Удобный, качественный, адаптивный сайт с элементами SEO и с посадкой на WordPress или на Joomla!

Обо мне:

Я верстальщик из довольно большого города Красноярск. Опыт работы маленький, но готов отработать заказы на все сто процентов. Очень жду момента, когда начну помогать вашему бизнесу!!!

Знаю: Html5, Css3 (Очень хорошо), JavaScript (Мало, но для верстальщика достаточно)

Почему я !?

  • Пока для других фрилансеров ваш заказ будет обыденностью. Я с горящими глазами и с мотивацией буду делать ваш заказ.
  • Несмотря на маленький опыт во фрилансе, я имею много работ в своем портфолио.
  • Я ценю время заказчика, поэтому все заказы буду делать в срок.
  • Я гарантирую выполненную работу. (Зачем мне вас обманывать?)
  • Готов приступить сразу.
Связь с заказчиками (Выбирайте любой удобный способ общения)

Telegram: @YroslavSeregin

Почта: [email protected]

Телефон: 89082237855 (Звонить, если нигде не отвечаю)

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