SereginYroslav

Ярослав Серегин SereginYroslavSereginYroslav
23 годаРоссия/Красноярск
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Удобный, качественный, адаптивный сайт с элементами SEO и с посадкой на WordPress или на Joomla!
Обо мне:
Я верстальщик из довольно большого города Красноярск. Опыт работы маленький, но готов отработать заказы на все сто процентов. Очень жду момента, когда начну помогать вашему бизнесу!!!
Знаю: Html5, Css3 (Очень хорошо), JavaScript (Мало, но для верстальщика достаточно)
Почему я !?
- Пока для других фрилансеров ваш заказ будет обыденностью. Я с горящими глазами и с мотивацией буду делать ваш заказ.
- Несмотря на маленький опыт во фрилансе, я имею много работ в своем портфолио.
- Я ценю время заказчика, поэтому все заказы буду делать в срок.
- Я гарантирую выполненную работу. (Зачем мне вас обманывать?)
- Готов приступить сразу.
Telegram: @YroslavSeregin
Почта: [email protected]
Телефон: 89082237855 (Звонить, если нигде не отвечаю)
Я против войны в Украине!