SereginYroslav

Удобный, качественный, адаптивный сайт с элементами SEO и с посадкой на WordPress или на Joomla!

Обо мне:

Я верстальщик из довольно большого города Красноярск. Опыт работы маленький, но готов отработать заказы на все сто процентов. Очень жду момента, когда начну помогать вашему бизнесу!!!

Знаю: Html5, Css3 (Очень хорошо), JavaScript (Мало, но для верстальщика достаточно)

Почему я !?

Пока для других фрилансеров ваш заказ будет обыденностью. Я с горящими глазами и с мотивацией буду делать ваш заказ.

Несмотря на маленький опыт во фрилансе, я имею много работ в своем портфолио.

Я ценю время заказчика, поэтому все заказы буду делать в срок.

Я гарантирую выполненную работу. (Зачем мне вас обманывать?)

Готов приступить сразу.

(Выбирайте любой удобный способ общения)

Telegram: @YroslavSeregin

Почта: [email protected]

Телефон: 89082237855 (Звонить, если нигде не отвечаю)