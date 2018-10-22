Sereniya

Марина Астровлянчик Sereniya

 
40 летУкраина/Харьков
13 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Разработка сайтов, html верстка

Специализация: Разработка сайтов, html верстка

Опыт работы: 1 год.

CMS системы: Joomla

Верстка: PSD → HTML/CSS/JS

Особенности верстки:

- кроссбраузерность; (во всех браузерах отображается одинаково: Safari, IE, FireFox, Chrome)

- валидность; (правильность html и css кода)

- семантичность кода; (логический смысл и понятность кода)

- css в отдельном файле;

- верстка div; (блочная верстка)

- чистый код (код без лишнего "мусора")

HTMLCSSJoomla
Портфолио
HTML-верстка
нет отзывов
от $30
от 3 дней
#6321