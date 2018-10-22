Разработка сайтов, html верстка
Специализация: Разработка сайтов, html верстка
Опыт работы: 1 год.
CMS системы: Joomla
Верстка: PSD → HTML/CSS/JS
Особенности верстки:
- кроссбраузерность; (во всех браузерах отображается одинаково: Safari, IE, FireFox, Chrome)
- валидность; (правильность html и css кода)
- семантичность кода; (логический смысл и понятность кода)
- css в отдельном файле;
- верстка div; (блочная верстка)
- чистый код (код без лишнего "мусора")
Портфолио
- Stomonroe.com.ua173 просмотра
- Leaderclass132 просмотра
- Свадебный и вечерний шик153 просмотра
HTML-верстка
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