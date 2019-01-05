SergCustovsky

Специалист по РСЯ

Меня зовутСергей Кустовский. Я много лет являюсь предпринимателем, работал в сфере

оптовой и розничной торговли, оказания услуг и знаю, что одним из главных

вопросов в развитии бизнеса является создание и расширение клиентской базы. В

последнее время я активно занимаюсь интернет-рекламой (специализируюсь на

создании рекламы в Рекламных Сетях Яндекса – РСЯ) и помогаю другим предпринимателям

и компаниям находить новых клиентов с помощью сети Интернет.Если у Васесть сайт, но он не приводит к Вам клиентов или приводит, но очень мало, то у

меня есть к Вам предложение. Я предлагаю провести аудит Вашего сайта, аудитВаших рекламных кампаний в Рекламных Сетях Яндекса (если они у Вас есть). За

эту работу я попрошу от Вас оставить отзыв о моей работе.Если у Васнет рекламы в РСЯ, то я могу настроить вам интернет-рекламу за небольшую цену. Если Вам интересномое предложение, то можно обсудить условия нашего сотрудничества. Для этого

надо выбрать удобный способ связи.