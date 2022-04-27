SergDirect

Директолог. Настройка и ведение рекламных кампаний в Яндекс Директ.

Здравствуйте! Меня зовут Сергей.

Занимаюсь настройкой и ведением рекламных кампаний в Яндекс Директ.

Виды предоставляемых услуг:

• Аудит/консультация:

Анализ текущей ситуации с лидогенерацией (аудит сайта), рекомендации - бесплатно

• Настройка рекламных кампаний:

Выявление целевой аудитории; Разработка стратегии показов рекламных объявлений; Постановка задач и промежуточных целей; Определение и оптимизация рекламного бюджета; Создание рекламного контента - 7000 руб.

• Ведение рекламных кампаний

Анализ статистики по действующим рекламным кампаниям; Внесение улучшений для большей конверсии и сокращению издержек исходя из анализа данных текущей статистики.

Первый месяц после настройки и запуска рекламных кампаний - бесплатно. Далее - 7000 руб в месяц

Допсервисы настройка:

Создание квизов, чатов, обратного звонка - 3000 руб;

Создание с нуля работающего турбо-сайта для увеличения потока клиентов - 5000 руб.

Бесплатно рассчитаю оптимальную цену 1 клика и 1 заявки по Вашему направлению.

Ответственно подхожу к любому делу. Для меня важен результат. А результат - это увеличение Ваших продаж и прибыли за счёт увеличения потока клиентов.

Буду рад долгосрочному сотрудничеству с Вами!

Пишите! Звоните! +79198857204 [email protected]