SergDirect

Здравствуйте! Меня зовут Сергей.
Занимаюсь настройкой и ведением рекламных кампаний в Яндекс Директ.
Виды предоставляемых услуг:
• Аудит/консультация:
Анализ текущей ситуации с лидогенерацией (аудит сайта), рекомендации - бесплатно
• Настройка рекламных кампаний:
Выявление целевой аудитории; Разработка стратегии показов рекламных объявлений; Постановка задач и промежуточных целей; Определение и оптимизация рекламного бюджета; Создание рекламного контента - 7000 руб.
• Ведение рекламных кампаний
Анализ статистики по действующим рекламным кампаниям; Внесение улучшений для большей конверсии и сокращению издержек исходя из анализа данных текущей статистики.
Первый месяц после настройки и запуска рекламных кампаний - бесплатно. Далее - 7000 руб в месяц
Допсервисы настройка:
Создание квизов, чатов, обратного звонка - 3000 руб;
Создание с нуля работающего турбо-сайта для увеличения потока клиентов - 5000 руб.
Бесплатно рассчитаю оптимальную цену 1 клика и 1 заявки по Вашему направлению.
Ответственно подхожу к любому делу. Для меня важен результат. А результат - это увеличение Ваших продаж и прибыли за счёт увеличения потока клиентов.
Буду рад долгосрочному сотрудничеству с Вами!
Пишите! Звоните! +79198857204 [email protected]