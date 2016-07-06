Веб-разработчик, администратор сайта
Создание и поддержка сайтов, интернет-магазинов и приложений для интернета:
- верстка дизайна для систем управления контентом CMS, HTML и CSS, основы PHP и JavaScript, управление базами данных SQL.
- размещение сайтов, настройка и администрирование веб-серверов;
- управление контентом, обработка графики, наполнение сайтов графическим материалом;
- администрирование, техподдержка пользователей, модерирование форумов;
- доработка, обновление, поддержка и продвижение уже существующих сайтов.