SergJioMale

Сергей SergJioMale

 
43 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад

Экономист-аналитик, финансист, бухгалтер.

Образование:

2011      Удмуртский государственный университет. Институт права, социального управления и безопасности, Юриспруденция

2003      Ижевская государственная сельскохозяйственная академия. Экономический факультет, Бухгалтерский учет, анализ и аудит (экономист)

Знание языков: Русский.  

Опыт работы:

с 2005г. по настоящее время -  крупная компания в сфере управления. Начальник отдела экономического анализа. Управление процессами. Проверка обоснованности и расчет тарифов на жилищно-коммунальные, платные услуги. Планирование и аналитика социально-экономического развития. Бюджетирование, составление и мониторинг выполнения муниципальных заданий. Аналитика доходов и налогов.

с 2003 по 2005 гг. - бухгалтер, заместитель главного бухгалтера, и непосредственно главный бухгалтер в организациях по производству пищевых продуктов.  

Ключевые навыки: Управление, аналитика, расчеты, бухгалтерский учет. Опыт и отличное знание MS Office.

Обо мне:  умение добиваться результата, ответственность, компетентность, а так же: коммуникабельность, творчество, энергичность.

хобби: путешествия, театральное и художественное искусство, домашнее хозяйство и строительство.

Имею энергию, желание и личное свободное время для дополнительного дела.

Буду рад сотрудничеству, уверен во взаимовыгодном успехе.

Редактирование и Корректура
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Финансовые услуги
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$1/час
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