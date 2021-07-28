Экономист-аналитик, финансист, бухгалтер.
Образование:
2011 Удмуртский государственный университет. Институт права, социального управления и безопасности, Юриспруденция
2003 Ижевская государственная сельскохозяйственная академия. Экономический факультет, Бухгалтерский учет, анализ и аудит (экономист)
Знание языков: Русский.
Опыт работы:
с 2005г. по настоящее время - крупная компания в сфере управления. Начальник отдела экономического анализа. Управление процессами. Проверка обоснованности и расчет тарифов на жилищно-коммунальные, платные услуги. Планирование и аналитика социально-экономического развития. Бюджетирование, составление и мониторинг выполнения муниципальных заданий. Аналитика доходов и налогов.
с 2003 по 2005 гг. - бухгалтер, заместитель главного бухгалтера, и непосредственно главный бухгалтер в организациях по производству пищевых продуктов.
Ключевые навыки: Управление, аналитика, расчеты, бухгалтерский учет. Опыт и отличное знание MS Office.
Обо мне: умение добиваться результата, ответственность, компетентность, а так же: коммуникабельность, творчество, энергичность.
хобби: путешествия, театральное и художественное искусство, домашнее хозяйство и строительство.
Имею энергию, желание и личное свободное время для дополнительного дела.
Буду рад сотрудничеству, уверен во взаимовыгодном успехе.