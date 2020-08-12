Программист, DevOps, 1С, C#, обмены данных

Здравствуйте, я программист, системный администратор.Решаю задачи различной сложности. Пишу на разных языках, в разных средах.Как программист-разработчик создаю программы на языках от Delphi до С# и базы данных от Access до MySQL. Работал в 1С-франчайзи. Огромный опыт установки, настройки, обновлений, доработки продуктов 1С как типовых, так не типовых, отраслевых, отлично знаю блок ТСЖ, ГИСЖКХ. Настройка работы на торговых площадках (с ЭЦП) Обмены данных с сайтами, CMS, интернет магазинами. Телеграмм, mail боты.В моей копилке > 10 лет опыта развертывания и администрирования серверов и сетей (до 1000 ПК) под ОС Windows, Linux, FreeBSD. Сервера разного профиля от http и samba до AD и Kaspersky KSC.Работа с различным оборудованием как торговым так и измерительным. для расчетов или регулярного обслуживания можно сделать договор, счета, акты (есть ИП).Склад ума технический, упорный.