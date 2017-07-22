Ищу авторов, настроенных на серьезное долгосрочное сотрудничество, готовых искать не избитую информацию в нескольких источниках и умеющих из известных фактов создавать оригинальные тексты.) Необходимо будет выписывать тексты для информационных сайтов различных тематик (медицинские, строительные, связь и ...
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- Копирайтинг8 заявокЗакрыт5 лет назад
- $5
Мне нужны короткие ролики (до 30 сек) очень сочные и яркие! На женскую тематику для набора подписчиков, (маникюр, макияж, уходы, мода, стиль и т. д). Что нужно: 1. Подобрать материал из открытых источников, нарезка, 2. Придумывания идеи. 3. Субтитры и ...Видеомонтаж10 заявокЗакрыт6 лет назад
- $170
ТРЕБОВАНИЕ: ============================== [list=1][*] Женщина; [*]Опыт работы копирайтером/рерайтером или журналистом (от 1 года); [*]Умение грамотно и интересно писать; [*]Знание редактора WordPress, работать с фото: коллажи, изменить размеры и т.п.; [*]Умение искать информацию в сети; [*]Желательно образование, журналистика или филологическое; [*]Доступность в скайпе или по телефону; [*]Желание ...Наполнение сайтов9 заявокЗакрыт6 лет назад