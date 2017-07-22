SergSVK

Сергей Кобзев SergSVK

 
44 годаРоссия/Москва
7 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Ищу авторов: тексты – объем 150-200 текстов в месяц

    Ищу авторов, настроенных на серьезное долгосрочное сотрудничество, готовых искать не избитую информацию в нескольких источниках и умеющих из известных фактов создавать оригинальные тексты.)   Необходимо будет выписывать тексты для информационных сайтов различных тематик (медицинские, строительные, связь и ...

    WordPress
    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Короткие видео-ролики (до 30 сек) очень сочные и яркие!

    $5

    Мне нужны короткие ролики (до 30 сек) очень сочные и яркие!  На женскую тематику для набора подписчиков, (маникюр, макияж, уходы, мода, стиль и т. д). Что нужно:  1. Подобрать материал из открытых источников, нарезка,  2. Придумывания идеи. 3. Субтитры и ...

    Видеомонтаж10 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Ищу помощника на сайт женской тематики на постоянную основу!

    $170

    ТРЕБОВАНИЕ: ==============================  [list=1][*] Женщина; [*]Опыт работы копирайтером/рерайтером или журналистом  (от 1 года);  [*]Умение грамотно и интересно писать; [*]Знание редактора WordPress, работать с фото: коллажи, изменить размеры и т.п.; [*]Умение искать информацию в сети; [*]Желательно образование, журналистика или филологическое; [*]Доступность в скайпе или по телефону; [*]Желание ...

    WordPressТексты для сайта
    Наполнение сайтов9 заявок
    Закрыт
    6 лет назад