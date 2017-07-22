Мне нужны короткие ролики (до 30 сек) очень сочные и яркие! На женскую тематику для набора подписчиков, (маникюр, макияж, уходы, мода, стиль и т. д). Что нужно: 1. Подобрать материал из открытых источников, нарезка, 2. Придумывания идеи. 3. Субтитры и ...