1. установить стандартную тему на блог вп 2. установить плагин или скрипт мультилендинг, который выдает заголовки в соответствии с меткой в урл или реферра посетителя 3. объеденить три сайта на вп в один ...
- Системное администрирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $10
http://yogart.space/blog. Есть еще и другие задания по вордпрессу, это будет тестовым, если вы разбираетесь в Вордпрессе, мы можем плодотворно посотрудничатьСистемы управления (CMS)10 заявокЗакрыт6 лет назад
- $50
Плагин https://wpmag.ru/2015/wordpress-multisite-domains/ 1. есть три сайта на вордперс на разныъ доменах, нужно объеденить админку в один бекэнд. 2. настроить возможность сплит тестирования по тегам. выдачи того или иного контента по ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт6 лет назад
- $100
1. Имеется сверстанная страница в таком же стиле. нужно еще верстка двух страниц по одному шаблону 2. Верстка всплывающих и диалоговых окон 3. Адаптация дизайна на блог платформу ВордПресHTML-верстка1 исполнительЗакрыт6 лет назад
- $60
верстка ленда - адаптиваня, с мобильным вариантом прорисованны обе. Плагины для Ворд пресса встроенные в ленд найти и адаптировать-настроить под функциональные запросы: Плагин поиск по базе мастеров, достают из ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $80
Верстка Лендинг пейдж + шаблон для блога на WP на хтмл с js, если есть другие предложения могу рассмотреть. блок - мастера, достают из базы результаты по заданым условиям. - сначала список подходящих ...HTML-верстка1 исполнительЗакрыт7 лет назад
- $60
Верстка Лендинг пейдж + шаблон для блога на WP на хтмл с js, если есть другие предложения могу рассмотреть. блок - мастера, достают из базы результаты по заданым условиям. - сначала ...HTML-верстка7 заявокЗакрыт7 лет назад
- $60
Версткасайт на хтмл с js, если есть другие предложения могу рассмотреть, блок - мастера, достают из базы результаты по заданым условиям. - сначала список подходящих по условиям, затем всплывающее окно с подробной информацией. календарь - ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт7 лет назад
1.добавить поддержку нескольких нагревательных слоев в ней есть поддержка нескольких двигателей и нагревательного стола, на этой основе сделать поддержку слоев Напишите опыт и цену.Закрыт7 лет назад
Сайт неформальной школы практик и творчества (йога школы в тропических странах Гоа и Бали)Название YogArtSchool. Первая часть одностраничный LP который презентует организацию мастерам и клиентам. С редактируемым блоком мероприятия, функционал ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен7 лет назад
0. Надстройку нужно внедрить в систему ос тикет, которая имеет мемберскую панель и форму для обращения клиентов 1.меню со списком подключенных контактов 1.1 описание интерфейса: заходим,видим в первой колонке с лева направо ...Закрыт13 лет назад
- $50
1. Сделать управление полями(формами) запроса информации от клиента при создании тикета (Возможность добавлять из админки нужные поля запроса информации) 2. Добавить меню ограничения доступа сотрудников к определенным полям информации тикета 3. Добавить ...Закрыт14 лет назад