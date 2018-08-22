SergYog

Дмитрий SergYog

 
38 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

cedrik
Илья 
32 года
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
$100
2 балла
4 года назад
Верстка лендинг пейджа по готовому шаблону
WordPress
Медленно отвечает, меняет требования и не знает чего хочет, задержки с оплатой) Мнение не только мое аналогично.
Выполнил достаточный фронт работ, но очень медленно и постоянно с ошибками, по факту работали на двоих он делал я постоянно находил однотипные ошибки и недоработки. Хотя в общении достаточно адекватный и приятный парень, возможно осознает свои ошибки, но из-за нехватки времени постоянное динамо. можно работать если постоянно стоять над душой и пинать. Я не сторонник такого подхода.
Ответный отзыв
alicesh
Алиса 
37 лет
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад
1 отзыв(-1)
$80
3 балла
7 лет назад
Верстка лендинга и шаблона. Йога школы.
JavaScriptWordPress
Получила заказ Выполнила проект Но оплату заказчик отдавать не хочет, просит правки, которые не были учтены в ТЗ способ работы - безопасный платеж вот результат работы - https://youtu.be/0CXyblZQJvs вот макеты - https://www.dropbox.com/sh/734cyzfzzyxskhv/AACEBk9UVcu-ARUvWTXdlJHYa?dl=0 ТЗ описано в проекте тут на сайте, ссылка вот https://www.weblancer.net/projects/html-verstka-32/verstka-lendinga-i-shablona-joga-shkoly-932602/?notice_id=25417253#alicesh Заказчик просит еще правки, которые не относятся к ТЗ, высылаю ниже: 1. Экран Ширина текста на первом экране меню и правый верхний текст 2. экран Проверить работу формы - записаться на платное занятие 1. Кнопка подробней о мастере. Вывод диалога подробного описания и фото альбом мастера. 3. экран подгрузка кнопок приохотит долго, нужно подгружать заранее. 1. Управление ссылками на этих кнопках, а так же управление ссылками соц сетей, и записей контактов в конце страницы - происходит через конфиг файл. 4. экран управление списком мероприятий где? 1. Не листается месяца. 2. Нет прокрутки внутри месяца если список будет длинным. 1. Календарь не оформлен - задача календаря показывать расписание на неделю. С возможностью открыть диалоговое окно расписания на конкретный день. В этом диалоге расписание по часам, название практики, имя мастера. Возможность кликнуть по названиям и почитать описание практики. Или описание мастера. 2. Листание недель. По центру название текущего месяца. 3. Расположение: подвинуть контент этого экрана выше что бы меньше было белого пробела, открылось лица мастера на фоне. 5. Экран не свёрстанном красиво выпадающее меню. Органично вписывающееся в текущий концепт. Не свёрстанно диалоговое окно при клике подробней о мастере. Прототип - 1. Плагин для вордпресса для управления базой данных мастеров 2. Функционал: поиск по трем критериям из форм. Добавления мастеров с режимом модерации. Выставления рейтинга и отзывов в диалоге о мастере. Редактирование из админки. 6. Экран функционал добавления отзывов. Из бекэнда и фронтэнда. 1. В фоновой картинки нет вандалы которая под ковриком 7. Параллакс как на первом экране добавить на остальные. Не жесткой линией как на других экранах а плавное движение контента на фоне с разными скоростями. 8. Перевод сайта. Нужно оформить через внутренние файлы а не через внешний Гугл. Это даст возможно редактировать самостоятельно и вносить оперативно изменения. Картинка на первый экран с переведенным логотипом подгружается тоже из этого файла. (Подсказка: можно реализовать через подмену в пхп define, могу снять модель со старого сайта) Прошу Вас разобраться в ситуации и помочь мне получить оплату за мой труд. При необходимости могу залить на хостинг и показать файлы по разработке Сейчас я с хостинга все удалила уже Заранее благодарю за ответ! Верю в лучший исход событий и надеюсь на справедливость.
Ответный отзыв думал не писать так как верю в хорошее что люди исправятся увидя свои ошибки. и так по порядку 1. сроки вместо объявленных 5-7 дней делалось месяц 2. коммуникация обычно отвечает очень долго часто на следующий день 3. работа так до конца и не законченна. 4. предложил компромисное решение но и на него в ответ тишина и из юмора девушка просто остановилась на том что не может изменить ширину текста... о какой ответственной работе может идти речь, когда студент просто практикуется на ваших заказах и еще нагла пишет негативные отзывы.
Ответный отзыв
Tsurikao
45 лет
8 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
$50
6 баллов
7 лет назад
LP+блог йога школы диз-верстка-хтмл
WordPress
Это был ценный опыт!
Дизайнер со вкусом
Ответный отзыв