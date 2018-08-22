Ответный отзыв думал не писать так как верю в хорошее что люди исправятся увидя свои ошибки. и так по порядку 1. сроки вместо объявленных 5-7 дней делалось месяц 2. коммуникация обычно отвечает очень долго часто на следующий день 3. работа так до конца и не законченна. 4. предложил компромисное решение но и на него в ответ тишина и из юмора девушка просто остановилась на том что не может изменить ширину текста... о какой ответственной работе может идти речь, когда студент просто практикуется на ваших заказах и еще нагла пишет негативные отзывы.