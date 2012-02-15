Serg_K

Сергей Кошевой Serg_K

 
50 летУкраина/Днепр
15 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад

Опыт работы: 11 лет

2001-2004 издательство "Дива"  художник-дизайнер -дизайн,ретушь, цветокоррекция 

2005-2007 художник-дизайнер в ООО "Absolutist" -векторная графика, 3D,flash анимация

2008-2009 художник по трехмерной графике в ООО "NGame"-Низкополигональное моделирование

2009-2010 художник по трехмерной графике в ООО "BWF"-Низкополигональное моделирование

c 2010-15.02.2012 работал в ПриватБанке - "Общий маркетинг и реклама" Главный менеджер

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