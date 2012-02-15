Опыт работы: 11 лет
2001-2004 издательство "Дива" художник-дизайнер -дизайн,ретушь, цветокоррекция
2005-2007 художник-дизайнер в ООО "Absolutist" -векторная графика, 3D,flash анимация
2008-2009 художник по трехмерной графике в ООО "NGame"-Низкополигональное моделирование
2009-2010 художник по трехмерной графике в ООО "BWF"-Низкополигональное моделирование
c 2010-15.02.2012 работал в ПриватБанке - "Общий маркетинг и реклама" Главный менеджер
Портфолио
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