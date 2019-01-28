Serg_Nvrsk

Сергей Васильев Serg_Nvrsk

 
55 летРоссия/Новороссийск
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Сайты "под ключ" + СРМ + настройка Яндекс Директ

Сначала работа, потом оплата. Если результат не устраивает, вы ничего мне не платите. Примеры работ на http://leadgen-lp.ru/portfolio

Портфолио