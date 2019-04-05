Serg_Weblancer

Необходимо выполнить курсовую работу по дисциплине "[b]ОБЬЕКТНО – ОРИЕНТИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ И ПРОГРАММИРОВАНИЕ[/b]". В спискетем к данной курсовой – есть все инструкции.Максимальный срок – 10 дней. Объем работы 30-40 листов основной части. Прилагается УЧЕБНИК, список ТЕМ ...
Сергей Юрьев Serg_WeblancerSerg_Weblancer
61 годРоссия/Екатеринбург
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
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- $45Рефераты, Курсовые и Дипломы7 заявокЗакрыт5 лет назад
- $45
Необходимо выполнить курсовую работу по дисциплине "[b]НЕЧЕТКАЯ ЛОГИКА И НЕЙРОННЫЕ СЕТИ[/b]", выбрав задачу №9 из списка. Максимальный[b] срок – 10 дней[/b]. Объем работы 30-40 листов основной части. Прилагается список ТЕМ (курсовая работа) И методические рекомендации. Могу выслать [b]УЧЕБНИК ...Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Необходимо выполнить курсовую работу по [b]ПРОГРАММИРОВАНИЮ[/b], выбрав тему из списка. Максимальный срок - [b]10 дней.[/b] Объем работы – 30-40 листов основной части. Прилагается список ТЕМ (курсовая работа), УЧЕБНИК, методические рекомендации и титульный лист. Титульный лист заполнен полностью, ...Рефераты, Курсовые и Дипломы6 заявокЗакрыт5 лет назад