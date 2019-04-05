Serg_Weblancer

Необходимо выполнить курсовую работу по дисциплине "[b]ОБЬЕКТНО – ОРИЕНТИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ И ПРОГРАММИРОВАНИЕ[/b]". В спискетем к данной курсовой – есть все инструкции.Максимальный срок – 10 дней. Объем работы 30-40 листов основной части. Прилагается УЧЕБНИК, список ТЕМ ...