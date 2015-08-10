Яндекс Директ:
- разработка продающих рекламных кампаний для инфобизнеса (для продающих сайтов и страниц подписки), интернет-магазинов товаров или услуг;
- анализ продающих сайтов и грамотный подбор ключевых фраз, выгод и преимуществ при составлении заголовков объявлений;
- четкое умение работать с операторами яндекса при обработке ключевых слов;
- четкое понимание “матрешки” вордстата яндекса и разбитие высокочастотных запросов на средне- и низкочастотные;
- создание для запросов больше 100 показов в месяц отдельных объявлений, меньше 100 – шаблон из нескольких или отдельное объявление в зависимости от ситуации и фразы;
- использование раздельной стратегии показов на поиске и РСЯ;
- глубокий анализ и совершенствование рекламы с помощью Яндекс Метрики;
- удаление мусорных запросов с помощью сервиса advse.ru;
- сбор ключевиков с использованием программы-парсера Магадан и их обработка по профессиональной методике;
- составление продающих заголовков объявлений;
- настройка стабильного потока трафика в рамках бюджета;
- создание продающих рекламных постов, размещение в тематических группах и сообществах Соц. сетей;
- профессиональная настройка и ведение контекстной таргетинговой рекламы в Соц. сетях;
- сервисы smartresponder, justclick – базовые умения для рекламы;
- способность быстро обучаться и обучать других тому что знаю.
Реклама и продвижение в соц. сетях:
- поиск и анализ групп (пабликов), где сидит целевая аудитория;
- анализ групп и пабликов по параметрам целесообразно ли давать рекламу или нет;
- создание продающих рекламных «Постов»;
- анализ прошедшей публикации по статистике.
- анализ целевой аудитории и подборка под объявление под создание таргетинговых объявлений;
- создание и оптимизация 1-го объявления с эффективным заголовком, картинкой, и описанием;
- подборка и оптимизация цены за переход относительно времени суток в течении рекламного периода.