Sergasteam

Приветствую! На данный момент есть проект, внутриигровая механика прописана, но присутствуют баги, необходимо убрать баги в коде или определить факторы их возникновения, а так же необходимо написать пару небольших функций (TextRender, привязать звук), используя возможности ...
- $500Разработка игр2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Необходим специалист на создание и обработку реалистичного рекламного баннера для вставки на сайт. Содержание баннера может отображать как 3D визуализацию, так и набор отдельных фотографий. Баннер должен содержать фотографии 4-х людей (на ваше ...Баннеры4 заявкиЗакрыт9 лет назад
В связи с открытием развлекательной игровой зоны, необходимо разработать конкурсы, связанные с игровыми консолями разного поколения, начиная от Nintendo Snes и заканчивая Playstation4 с их игровыми эксклюзивами.- Необходим специалист по конкурсам.- Цену и сроки за ...Копирайтинг2 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $40
Требуется профессиональный диктор для озвучки видеороликов с приятным женским голосом, средней интонации. Если Вы обладаете таким голосом, добро пожаловать к сотрудничеству! -Тексты и сценарий воспроизведения предоставим; -Оплата за ролик обговаривается индивидуально; -Сроки ...Озвучивание46 заявокЗакрыт9 лет назад
- $50
Требуется профессиональный диктор для озвучки видеороликов мужским голосом, не слишком высоким и не слишком низким, средней интонации. Если Вы обладаете таким голосом, добро пожаловать к сотрудничеству! -Тексты и сценарий воспроизведения предоставим; -Оплата за ...Озвучивание1 исполнительЗакрыт9 лет назад
- $40
Необходимо разработать визуализацию так, чтобы в конечном результате устройство было похоже на фотографию. Исходные данные задачи: представлены фотографии реального оборудования+ скетч того оборудования которое должно получиться в результате выполнения, используя цвета, схожие объекты. ...3D-графика10 заявокЗакрыт9 лет назад
на скетче, платформу сделать со скошенными углами по горизонтали. принцип крепления у байка такое же на на видео монитор как на фотографии с рамой В итоге должно получиться 3 скрина (вид спереди,сбоку, ...Видеомонтаж1 заявкаЗакрыт9 лет назад
на скетче, платформу сделать со скошенными углами по горизонтали. принцип крепления у байка такое же на на видео монитор как на фотографии с рамой Необходимо сделать 3 скриншота полноценных (перспектива, вид сбоку, ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $20
Высылаю программу фильтра Верхних частот для 5-го порядка, нужно переделать ее для фильтра 4-го порядка нижних частот, необходимые коэффициенты для конечного результата расчета программы я могу выслать.Прикладное ПО1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $100
Помогите сделать пожалуйста курсовой проект по Основам Теории Управления,я этот предмет не понимаю,он нужен для галочки. Моделирование может происходить в программе MicroCup 10. или матлаб(для вывода графиков) все рассчеты на ваше усмотрение какой программой будете ...Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт12 лет назад