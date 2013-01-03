Sergasteam

Андрей Sergasteam

 
34 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$40
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Разработка игрового проекта на движке UE4 C++

    $500

    Приветствую! На данный момент есть проект,  внутриигровая механика прописана, но присутствуют баги, необходимо убрать баги в коде или определить факторы их возникновения, а так же необходимо написать пару небольших функций (TextRender, привязать звук), используя возможности ...

    Unreal Engine
    Разработка игр2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Реалистичный рекламный баннер на сайт (Photoshop или CG)

    Необходим специалист на создание и обработку реалистичного рекламного баннера для вставки на сайт. Содержание баннера может отображать как 3D визуализацию, так и набор отдельных фотографий. Баннер должен содержать фотографии 4-х людей (на ваше ...

    Баннеры4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Разработка конкурса под открытие развлекательной зоны.

    В связи с открытием развлекательной игровой зоны, необходимо разработать конкурсы, связанные с игровыми консолями разного поколения, начиная от Nintendo Snes и заканчивая Playstation4 с их игровыми эксклюзивами.- Необходим специалист по конкурсам.- Цену и сроки за ...

    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Диктор для видеороликов/ Озвучка (женский голос)

    $40

    Требуется профессиональный диктор для озвучки видеороликов с приятным женским голосом, средней интонации. Если Вы обладаете таким голосом, добро пожаловать к сотрудничеству! -Тексты и сценарий воспроизведения предоставим;  -Оплата за ролик обговаривается индивидуально;  -Сроки ...

    Озвучивание46 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Диктор для видеороликов/ Озвучка (мужской голос)

    $50

    Требуется профессиональный диктор для озвучки видеороликов мужским голосом, не слишком высоким и не слишком низким, средней интонации. Если Вы обладаете таким голосом, добро пожаловать к сотрудничеству! -Тексты и сценарий воспроизведения предоставим;  -Оплата за ...

    Озвучивание1 исполнитель
    Закрыт
    9 лет назад

  • Техническая визуализация

    $40

    Необходимо разработать визуализацию так, чтобы в конечном результате устройство было похоже на фотографию. Исходные данные задачи: представлены фотографии реального оборудования+ скетч того оборудования которое должно получиться в результате выполнения, используя цвета, схожие объекты. ...

    3D-графика10 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Техническая визуализация

    на скетче, платформу сделать со скошенными углами по горизонтали. принцип крепления у байка такое же на на видео монитор как на фотографии с рамой В итоге должно получиться 3 скрина (вид спереди,сбоку, ...

    Видеомонтаж1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Техническая визуализация

    на скетче, платформу сделать со скошенными углами по горизонтали. принцип крепления у байка такое же на на видео монитор как на фотографии с рамой Необходимо сделать 3 скриншота полноценных (перспектива, вид сбоку, ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Программа моделирования фильтра нижних частот

    $20

    Высылаю программу фильтра Верхних частот для 5-го порядка, нужно переделать ее для фильтра 4-го порядка нижних частот, необходимые коэффициенты для конечного результата расчета программы я могу выслать.

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Курсовой проект по теории управления

    $100

    Помогите сделать пожалуйста курсовой проект по Основам Теории Управления,я этот предмет не понимаю,он нужен для галочки. Моделирование может происходить в программе MicroCup 10. или матлаб(для вывода графиков) все рассчеты на ваше усмотрение какой программой будете ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

TarasovDizain
Петр 
42 года
12 лет в сервисе
Был
год назад
$40
10 баллов
9 лет назад
Техническая визуализация
Спасибо за интересный проект.Сотрудничеством остался доволен.Рекомендую
Очень ответственный исполнитель, рекомендую!
Ответный отзыв
dvserg
Сергей 
54 года
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Программа моделирования фильтра нижних частот
Благодарю за интересный проект и своевременную оплату.
Работа выполнена просто замечательно, исполнитель всегда на связи, ответственен. Чтобы у вас не возникали сомнения по поводу правильности выполненной работы, нужно правильно объяснять, что хотите получить в итоге. Все очень понравилось, рекомендую данного исполнителя.
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