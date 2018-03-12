Serge563

Сергей Serge563

 
44 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Консультирование, Бизнес-план, ТЭО, Управленческий учет

Опыт работы более 16 лет в финансовых сферах (Банки, Консалтинговая компания).

Предлагаемые услуги: 

- Создание системы управленческого учета (улучшение имеющейся системы управленческого учета); 

- Анализ прибыльности компании/проекта;

 - разработка бизнес - плана и ТЭО; 

 - разработка и оптимизация бизнес - процесса :

  • анализ существующих бизнес-процессов (описание алгоритмов, оценка оптимальности происходящих процессов);
  • формирование предложения по оптимизации (быстрое исправление найденных недостатков — первичная оптимизация, в случае необходимости — план по глобальной оптимизации с учетом существующих на рынке ресурсов и способов — конкретизация требований — измеримые показатели, распределение зон ответственности, изменение состава и порядка процедур, усовершенствование форм документации, централизация/децентрализация процедур, автоматизация/механизация, передача на аутсорсинг);
  • модификация бизнес-процессов (опционально, в случае необходимости по прошествии определенного времени с момента начальной оптимизации);
- разработка продуктовой линейки; 

 - консультации по кредитованию - юр. лиц; 

 - расчет окупаемости бизнеса; 

- разработка концепции развития.

Финансовые услуги
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$5/час
от $5от 3 дней
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