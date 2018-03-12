Консультирование, Бизнес-план, ТЭО, Управленческий учет

Опыт работы более 16 лет в финансовых сферах (Банки, Консалтинговая компания).

Предлагаемые услуги:

- Создание системы управленческого учета (улучшение имеющейся системы управленческого учета);

- Анализ прибыльности компании/проекта;

- разработка бизнес - плана и ТЭО;

- разработка и оптимизация бизнес - процесса :

анализ существующих бизнес-процессов (описание алгоритмов, оценка оптимальности происходящих процессов);

формирование предложения по оптимизации (быстрое исправление найденных недостатков — первичная оптимизация, в случае необходимости — план по глобальной оптимизации с учетом существующих на рынке ресурсов и способов — конкретизация требований — измеримые показатели, распределение зон ответственности, изменение состава и порядка процедур, усовершенствование форм документации, централизация/децентрализация процедур, автоматизация/механизация, передача на аутсорсинг);

модификация бизнес-процессов (опционально, в случае необходимости по прошествии определенного времени с момента начальной оптимизации);

- разработка продуктовой линейки;

- консультации по кредитованию - юр. лиц;

- расчет окупаемости бизнеса;

- разработка концепции развития.