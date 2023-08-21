Serge_Tardigrade

Здравствуйте!

Меня зовут Сергей и я создаю и продвигаю сайты на Tilda и Taplink.

Сертифицированный директолог Яндекс.Директ.

Сейчас нахожусь в поиске новых интересных задач.

Ваш будущий сайт или таплинк будет сразу адаптирован под мобильную версию. По Вашему запросу также могу подключить сторонние сервисы аналитики, синхронизировать аккаунты социальных сетей с Tilda, платежные решения для Вашего бизнеса.

Я работаю с Вашим контентом и Вашими пожеланиями.

Сроки выполнения работ по созданию сайтов:

Сайт визитка - 2 дня.

Одностраничный сайт - от 3 до 5 дней.

Многостраничный сайт - от недели до трех(в зависимости от количества страниц).

Интернет-магазин - от 2х недель.

Стоимость услуг по созданию интернет магазина может меняться в большую сторону, в зависимости от номенклатуры товаров.

В стоимость услуг НЕ входит оплата хостинга, SSL сертификата, доменного имени и стоимости сервиса Tilda.

Как мы с Вами будем работать:

1. Вы пишите или звоните мне.

2. Я направляю Вам бриф (анкету) на создание сайта и Вы его заполняете.

3. Определяемся с итоговой ценой и сроками работ.

4. При желании подписываем договор.

5. Вы вносите предоплату 70% от итоговой стоимости.

6. В оговоренные сроки я Вам присылаю макет сайта, чтобы оперативно внести правки.

7. После окончания и приемки - сдачи работы Вы вносите оставшиеся 30%.

8. Я отправляю Вам логин и пароль от админ панели сайта.

С уважением,

Сергей Tardigrade!