Serge_Tardigrade

Здравствуйте!
Меня зовут Сергей и я создаю и продвигаю сайты на Tilda и Taplink.
Сертифицированный директолог Яндекс.Директ.
Сейчас нахожусь в поиске новых интересных задач.
Ваш будущий сайт или таплинк будет сразу адаптирован под мобильную версию. По Вашему запросу также могу подключить сторонние сервисы аналитики, синхронизировать аккаунты социальных сетей с Tilda, платежные решения для Вашего бизнеса.
Я работаю с Вашим контентом и Вашими пожеланиями.
Сроки выполнения работ по созданию сайтов:
Сайт визитка - 2 дня.
Одностраничный сайт - от 3 до 5 дней.
Многостраничный сайт - от недели до трех(в зависимости от количества страниц).
Интернет-магазин - от 2х недель.
Стоимость услуг по созданию интернет магазина может меняться в большую сторону, в зависимости от номенклатуры товаров.
В стоимость услуг НЕ входит оплата хостинга, SSL сертификата, доменного имени и стоимости сервиса Tilda.
Как мы с Вами будем работать:
1. Вы пишите или звоните мне.
2. Я направляю Вам бриф (анкету) на создание сайта и Вы его заполняете.
3. Определяемся с итоговой ценой и сроками работ.
4. При желании подписываем договор.
5. Вы вносите предоплату 70% от итоговой стоимости.
6. В оговоренные сроки я Вам присылаю макет сайта, чтобы оперативно внести правки.
7. После окончания и приемки - сдачи работы Вы вносите оставшиеся 30%.
8. Я отправляю Вам логин и пароль от админ панели сайта.
С уважением,
Сергей Tardigrade!