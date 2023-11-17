Serge_Viktorovic

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Меня зовут Сергей,я фрилансер.
Имею дикое желание помочь Вам, получить качественно сделанную работу в короткие сроки.
Обладаю хорошим опытом в переводе, редактировании и написании текстов различной тематики.
Владею в совершенстве, такими языками:
Украинский
Русский
Английский
Немецкий
Польский
В данный момент, изучаю Итальянский язык.
Немного о себе.
Творческий и целеустремленный человек. Вежлив со всеми, строгий к себе. Люблю завершать дела вовремя и как можно скорее, без потери качества. Приверженец простых и понятных слов. Каждый день читаю литературу, книги. Завершаю день, выполнив цель: "заслужить на сон". И придерживаюсь своей философии - "жизнь нужно жить, а не доживать".