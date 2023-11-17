Serge_Viktorovic

Работа на результат. Гарантия и качество. Ценю Ваше время.

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Ищете того, кто ценит Ваше время, выполняя работу в короткие сроки?

Тогда, рад приветствовать Вас, в своём профиле! Вы попали куда нужно

Меня зовут Сергей,я фрилансер.

Имею дикое желание помочь Вам, получить качественно сделанную работу в короткие сроки.

Обладаю хорошим опытом в переводе, редактировании и написании текстов различной тематики.

Владею в совершенстве, такими языками:

﻿﻿Украинский

﻿﻿Русский

﻿﻿Английский

﻿﻿Немецкий

﻿﻿Польский

В данный момент, изучаю Итальянский язык.

Немного о себе.

Творческий и целеустремленный человек. Вежлив со всеми, строгий к себе. Люблю завершать дела вовремя и как можно скорее, без потери качества. Приверженец простых и понятных слов. Каждый день читаю литературу, книги. Завершаю день, выполнив цель: "заслужить на сон". И придерживаюсь своей философии - "жизнь нужно жить, а не доживать".