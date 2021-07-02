Sergeevallin

Ответственно выполню задания разного типа.
Aloha.
Меня зовут Лидия.
Работаю в ресторанном бизнесе более 10 лет.
Изучаю иностранные языки,такие как: чешский, английский, испанский, итальянский.
В прошлом имела блог на livezournal.
Есть неопубликованные две книги,так как литература в целом для меня является хобби.
У меня есть небольшой опыт в копирайтингу, не более 3х месяцев. Развиваюсь в этой сфере.
Выгоды работы со мной: скорость выполнения заказа, качество и ответственность при выполнении задания. Откровенность и при необходимости конфиденциальность.
Мои хобби: спорт, йога, музыка, искусство, путешествия (по возможности), культура, кино.
Люблю общаться с людьми. Я - экстраверт.