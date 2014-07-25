Sergei5768

дипломированного русского переводчика испанского языка

Постоянно проживаю в Испании с 1996 года. Я дипломированный переводчик испанского языка, преподаватель русского языка как иностранного (РКИ), Университет Дружбы Народов им. П. Лумумбы (1983-1989), историко-филологический факультет, диплом № 160681. Более 10 лет занимаюсь переводами (гражданское и уголовное право, международная торговля, журналистика, литература, медицина).

Пятилетний стаж работы переводчиком испанского языка в клинике микрохирургии глаза Фёдорова.

• Переводы письменные (документов, текстов, статей, рекламы и т.д). и устные

• Синхронный перевод

• Деловые переговоры

• Услуги по сопровождению (Бизнес-сопровождение, посещение государственных и медицинских учреждений, культурные мероприятия, выставок, переговоров, встреч, конференций, образованием, судебными делами, туризмом ).

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