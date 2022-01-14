Специалист в области PR, сейчас активно вливаюсь в SMM и ищу сочные кейсы для портфолио! Владею всеми навыками! Читать ниже ✓✓✓

Навыки и компетенции: PR, Media relations, SMM: создание креативов, сегментирование и анализ ЦА, таргетированная реклама, контекстная реклама, медиапланирование, проект и аналитика воронок продаж.

Опыт работы: научно-консультативный центр M&P, Политическая партия "Новые Люди".

Образование: Факультет журналистики МГУ (PR)

Есть существенный опыт в классическом PR, но в данный момент активно занимаюсь пополнением портфолио в интернет-маркетинге, SMM, таргетинге. Готов сильно уступить в стоимости ради классных кейсов!