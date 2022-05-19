Занимаюсь продвижением сайтов компаний, работающих в сфере B2C или B2B. Выполняю работы под ключ. Имеется опыт продвижения в следующих тематиках:
- психология;
- производство из оргстекла;
- оформление магазинов;
- автосервис;
- аптека;
- медицинское оборудование;
- кабинет доктора;
- продакшн;
- аренда кино- и видеооборудования;
- юридическая компания;
- транспортные услуги.
Настраиваю контекстную рекламу Яндекс Директ.
Занимаюсь настройкой таргетированной рекламы - VK, Instagram, FB, TikTok, Mytarget, Одноклассники, Youtube. Настраиваю ретаргет и собираю лук э лайк аудитории. Работаю со всеми инструментами аналитики, в том числе сквозной и колтрекингами, использую такие системы парсинга как таргет хантер, церебро, пеппер нинжа, отслеживаю конверсионность в метриках. Опыт работы с любыми посадками и формами захвата, разрабатываю продающие квизы.
Создаю сайты для бизнеса – от визиток до интернет-магазинов. С последующим продвижением.
Занимаюсь сопровождением сайтов. Администрирование и техническая поддержка.
SMM продвижение.