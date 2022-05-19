SEO-специалист. Оптимизация сайта (SEO)

Занимаюсь продвижением сайтов компаний, работающих в сфере B2C или B2B. Выполняю работы под ключ. Имеется опыт продвижения в следующих тематиках:

- психология;

- производство из оргстекла;

- оформление магазинов;

- автосервис;

- аптека;

- медицинское оборудование;

- кабинет доктора;

- продакшн;

- аренда кино- и видеооборудования;

- юридическая компания;

- транспортные услуги.

Настраиваю контекстную рекламу Яндекс Директ.

Занимаюсь настройкой таргетированной рекламы - VK, Instagram, FB, TikTok, Mytarget, Одноклассники, Youtube. Настраиваю ретаргет и собираю лук э лайк аудитории. Работаю со всеми инструментами аналитики, в том числе сквозной и колтрекингами, использую такие системы парсинга как таргет хантер, церебро, пеппер нинжа, отслеживаю конверсионность в метриках. Опыт работы с любыми посадками и формами захвата, разрабатываю продающие квизы.

Создаю сайты для бизнеса – от визиток до интернет-магазинов. С последующим продвижением.

Занимаюсь сопровождением сайтов. Администрирование и техническая поддержка.

SMM продвижение.