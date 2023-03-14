Сергей Sergei_MishaninSergei_Mishanin
38 летРоссия/Астрахань
2 года на фриланс-бирже
Был
10 месяцев назад
Вёрстка сайтов
Начинающий веб-программист, около года занимаюсь разработкой, хочу предоставить
свои услуги в качестве фрилансера.
Род занятий:
Качественная и адаптивная вёрстка с анимациями.
Технологии:
- HTML5, CSS3, BEM, Flexbox/Grid, JavaScript
Ответственность:
- всегда довожу дело до конца
- не нарушаю сроков
- всегда на связи
Связь:
e-mail: [email protected]
телеграм: konung_77
телефон: +79885978392
Портфолио:
GitHub - https://github.com/mishaninsi
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Путешествия по Россиинет просмотров