Sergei_Mishanin

Сергей Sergei_Mishanin

 
38 летРоссия/Астрахань
2 года на фриланс-бирже
Был
10 месяцев назад
Вёрстка сайтов

Начинающий веб-программист, около года занимаюсь разработкой, хочу предоставить

свои услуги в качестве фрилансера.

Род занятий:

  • Качественная и адаптивная вёрстка с анимациями.

Технологии:

- HTML5, CSS3, BEM, Flexbox/Grid, JavaScript

Ответственность:

- всегда довожу дело до конца
- не нарушаю сроков
- всегда на связи

Связь:

Портфолио:

GitHub - https://github.com/mishaninsi

Javascript
Портфолио