Вёрстка сайтов

Начинающий веб-программист, около года занимаюсь разработкой, хочу предоставить

свои услуги в качестве фрилансера.

Род занятий:

Качественная и адаптивная вёрстка с анимациями.

Технологии:

- HTML5, CSS3, BEM, Flexbox/Grid, JavaScript

Ответственность:

- всегда довожу дело до конца

- не нарушаю сроков

- всегда на связи

Связь:

Портфолио:

GitHub - https://github.com/mishaninsi