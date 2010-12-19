Администрирование Linux, FreeBSD, Solaris
Профессиональное администрирование серверов на базе Linux (Red Hat Enterprise Linux, Ubuntu Server, Novell SUSE Enterprise Server, Gentoo), FreeBSD, Solaris
Настройка и администрирование OpenVPN (серверы под Linux и FreeBSD, клиенты под Linux/Windows)
Настройка и администрирование веб-серверов Apache, Apache Felix, Tomcat, Cherokee, nginx
Настройка и администрирование серверов баз данных PostgreSQL, MySQL (в том числе оптимизация настроек при высоких нагрузках)
Настройка серверов IP телефонии на базе Asterisk
Настройка и администрирование терминальных серверов на базе FreeNX
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Системное администрирование
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