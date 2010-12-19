Администрирование Linux, FreeBSD, Solaris

Профессиональное администрирование серверов на базе Linux (Red Hat Enterprise Linux, Ubuntu Server, Novell SUSE Enterprise Server, Gentoo), FreeBSD, Solaris

Настройка и администрирование OpenVPN (серверы под Linux и FreeBSD, клиенты под Linux/Windows)

Настройка и администрирование веб-серверов Apache, Apache Felix, Tomcat, Cherokee, nginx

Настройка и администрирование серверов баз данных PostgreSQL, MySQL (в том числе оптимизация настроек при высоких нагрузках)

Настройка серверов IP телефонии на базе Asterisk

Настройка и администрирование терминальных серверов на базе FreeNX