Программист

Образование:

1987 - 1993 – Самарский государственный аэрокосмический университет им. С.П.Королева по специальности конструирование и технология радиоэлектронных средств.

Курсы повышенияи сертификации:

2007 – ООО Майкрософт, обеспечение безопасности серверов, сети и рабочих станций.

2006 – ООО Майкрософт, Управление ИТ-инфраструктурой с помощью Systems Management Server 2003 R2, обеспечение безопасности ИТ-инфраструктуры средствами Forefront.

2000 – Brainbench Visual Basic 5/6 Programmer.

1995 – Микроинформ г.Москва, Novell 3.1 Advanced Administration.

Опыт профессиональной и трудовой деятельности:

2012 – 2012 - «ООО Связь-Сервис», технический директор.

2008 – 2012 – «ООО Связь-Сервис», директор.

2007 – 2008 – «ЗАО Инвестторгбанк», специалист АСУ.

2007 – 2007 – «ОАО НТБ», ведущий специалист АСУ.

2006 – 2007 – «ОАО КБ Волга – кредит », начальник отдела АСУ.

2002 – 2006 – «ЗАО Юкос», специалист отдела транспорта и логистики.

1996 – 2002 – «КБ Солидарность», программист, ведущий инженер-системник, начальник отдела автоматизации.

1993 – 1996 – «КБ АвтоВАЗбанк», ведущий программист.

За период работы в банках участвовал в проектах по внедрению и обслуживанию банковских программ «RS-Bank», «Diasoft-bank», создал и внедрил собственную программу автоматизации работы валютно-обменных пунктов, систему подготовки квартальной отчетности. Имею собственные лицензии для разработки приложений Microsoft Visual Studio .NET 2003/2005, Microsoft SQL 2005, Microsoft Server 2003, FastReport.NET, Altova Mission Kit 2013

Другие навыки:

• профессиональный пользователь ПК и офисных программ.

• опыт администрирования и обслуживания серверов Novell и баз Btrieve

• опыт настройки и администрирования коммутаторов Cisco, DFL-210/800

• опыт настройки, администрирования и обслуживания серверов на базе Red Hat

• опыт создания и использования syslog серверов.

• опыт администрирования и обслуживания серверов Windows 2003/2008 и баз MSSQL 2005

• опыт создания, продаж и внедрения собственных разработок (программа автоматизации пункта техосмотра, программа печати этикеток, программа расчета субсидий, программа синхронизации документов офис-филиал через емайл с применением шифрования и XML)

• знание языков TSQL, Visual Studio, основ XML, XSD

• умение проектировать информационные системы, реляционные базы данных MSSQL, MySQL, Microsoft Access