Sergey-CBC

Ищу работу постоянную в Уфе. Сетевиков не беспокоить.

Больше C и C++, чем Pascal и Delphi. pubuno @ rambler . ru

Переводы с английского на русский и наоборот.

===

Напишу стихи к любым событиям очень дорого!

--

Пример стиха читайте иногда

Стихи пишу я, не всегда..

Бывает так, что скука-боль

Мне бьёт копьём, играя роль..

Играя роль, как нимфа-фея

Сплетая в слог песни Орфея.

Сказать здесь много невозможно,

Но коротко об очень сложном:

Мышление Господь мне подарил

И небывает часто таких сил,

Которые сломить могли бы мысли,

Что часто мозг тихонько грызли.

В стихах не всякий понимает

И прозой стих нередко замещает.

Вот так по жизни проза-тень

Тихонько заглушает стих-день.

Борьба идёт всегда во всём

И жизни может нехватить, причём:

Была бы вера в Дух и Силу

Прославлю я не только Лиру!

Я в Дух и Силу верю кровно!

Но это всё ведь лишь духовно..

Не спорю это всё прекрасно,

Что вижу я на небе ясном

Блин Солнца в золоте потрясном!

-- and this one

I like it. I like it. Verses writing.

It's cool and shoot and dripping!

I not buster and not groom

I ready playing with you "Doom",

But often reading I'm the books

I wanna live as the prince of Fox.

The books many an advices give

I doing tiny job in my working deal.

I like eating and drinking and sleeping.

I love you all and yours dirty peeping.