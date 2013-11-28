Раскрашиваю обыденность словами

В профессии недавно, с августа 2012 года. А жаль. Потому, что писать, оказывается, чертовски интересно! Это, словно паровоз, неудержимо тянет вперёд, по утрам будит с желанием свернуть горы.

С заказчиками терпеливо заставляем их сайты работать. Полезные для читателей информационные статьи вынуждаем "продавать" переходы внутри ресурса. Продающие тексты на главную, в разделы, для интернет-магазинов и т.п. "учим" приносить прибыль.